Шашлик вийде м'яким та соковитим: у якому маринаді витримати м'ясо (відео)

Шашлик виходить настільки смачним, що запам'ятається надовго і вам, і вашим близьким

Шашлик — це більше, ніж просто страва, це ритуал, що об’єднує друзів і родину довкола вогнища. З приходом теплої погоди аромат диму й смаженого м’яса стає справжнім символом відпочинку на природі. Способів приготування шашлику існує безліч, і кожен має свій улюблений рецепт маринаду.

Один із найпопулярніших та перевірених варіантів — маринад на основі оцту, мінеральної води та великої кількості цибулі. Він робить м’ясо м’яким, ароматним і соковитим уже за кілька годин, що особливо зручно для спонтанних виїздів на пікнік. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valya__saenko".

Як замаринувати шашлик у мінералці та цибулі

Інгредієнти:

ошийок свинячий – 1 кг;

цибуля ріпчаста – 0,5 шт. ;

часник – 4-5 зуб.;

сіль;

оцет – 1 ст. л., краще легкий, яблучний чи фруктовий, або ще краще сік лимона чи лайма;

спеції – коріандр, чорний перець і базилік. Ще за бажанням для пікантності можна додати хмелі-сунелі;

соус наршараб – 2 ст. л.;

олія;

Спосіб приготування:

1.Ошийок нарізати досить великими шматками, додати багато цибулі, вичавивши з неї сік, і часник.

2.Додати трохи оцту, газованої води, спецій і соус наршараб.

3.Маринувати щонайменше 4 години та смажити як зазвичай.