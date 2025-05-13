Шашлык получится мягким и сочным: в каком маринаде выдержать мясо (видео)
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Шашлык получается настолько вкусным, что запомнится надолго и вам, и вашим близким
Шашлык — это больше, чем просто блюдо, это ритуал, объединяющий друзей и семью вокруг костра. С наступлением теплой погоды аромат дыма и жареного мяса становится настоящим символом отдыха на природе. Способов приготовления шашлыка существует множество, и у каждого есть свой любимый рецепт маринада.
Один из самых популярных и проверенных вариантов – маринад на основе уксуса, минеральной воды и большого количества лука. Он делает мясо мягким, ароматным и сочным уже через несколько часов, что особенно удобно для спонтанных выездов на пикник. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valya__saenko".
Как замариновать шашлык в минералке и луке
Ингредиенты:
- ошеек свиной – 1 кг;
- лук репчатый – 0,5 шт. ;
- чеснок – 4-5 зуб.;
- соль;
- уксус – 1 ст. л., лучше легкий, яблочный или фруктовый, или лучше сок лимона или лайма;
- специи – кориандр, черный перец и базилик. Еще по желанию для пикантности можно добавить хмели-сунели;
- соус наршараб – 2 ст. л.;
- масло;
Способ приготовления:
1.Ошейок нарезать достаточно большими кусками, добавить много лука, выжав из него сок, и чеснок.
2.Добавить немного уксуса, газировки, специй и соус наршараб.
3.Мариновать не менее 4 часов и жарить как обычно.