Шашлык получится мягким и сочным: в каком маринаде выдержать мясо (видео)

Шашлык получается настолько вкусным, что запомнится надолго и вам, и вашим близким

Шашлык — это больше, чем просто блюдо, это ритуал, объединяющий друзей и семью вокруг костра. С наступлением теплой погоды аромат дыма и жареного мяса становится настоящим символом отдыха на природе. Способов приготовления шашлыка существует множество, и у каждого есть свой любимый рецепт маринада.

Один из самых популярных и проверенных вариантов – маринад на основе уксуса, минеральной воды и большого количества лука. Он делает мясо мягким, ароматным и сочным уже через несколько часов, что особенно удобно для спонтанных выездов на пикник. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valya__saenko".

Как замариновать шашлык в минералке и луке

Ингредиенты:

ошеек свиной – 1 кг;

лук репчатый – 0,5 шт. ;

чеснок – 4-5 зуб.;

соль;

уксус – 1 ст. л., лучше легкий, яблочный или фруктовый, или лучше сок лимона или лайма;

специи – кориандр, черный перец и базилик. Еще по желанию для пикантности можно добавить хмели-сунели;

соус наршараб – 2 ст. л.;

масло;

Способ приготовления:

1.Ошейок нарезать достаточно большими кусками, добавить много лука, выжав из него сок, и чеснок.

2.Добавить немного уксуса, газировки, специй и соус наршараб.

3.Мариновать не менее 4 часов и жарить как обычно.