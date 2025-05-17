Не яєшнею єдиною: омлет фрітата виходить ситним та дивує смаком (відео)
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Варто раз спробувати та ймовірно вона стане найкращим і найулюбленішим сніданком
З яєць можна приготувати не лише класичну яєшню чи варені яйця, а й десятки інших смачних страв. Однією з них є фрітата — італійський омлет, який зазвичай готують із додаванням овочів, сиру, м’яса чи зелені.
Це страва, що легко адаптується до вмісту вашого холодильника і щоразу може смакувати по-новому. Фрітата — ідеальний варіант для сніданку, легкого обіду або навіть вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".
Як приготувати омлет фрітата
Інгредієнти:
- бекон – 120 г;
- перець солодкий – 1 шт.;
- зелена цибуля – 4-5 шт.;
- спаржева квасоля – 100 г;
- яйця – 7 шт.;
- пармезан – 100 г;
- моцарела м'яка – 1 шт.;
- сіль, перець;
- базилік свіжий – 2-3 гілочки;
Важливо використовувати сковорідку, яка підходить для використання в духовці.
Спосіб приготування:
1.Нарізати бекон на невеликі шматочки й обсмажити. Додати порізаний солодкий перець на смужки. Смажити 5 хв. Додати спаржеву квасолю, зелену цибулю та базилік і смажити ще 2 хвилини.
2.Збити яйця, додати сіль, перець і натертий пармезан.
3.Вилити яйця до овочів. Нарізати моцарелу слайсами та розкласти зверху.
4.Посипати пармезаном і поставити в духовку на 15 хвилин за температури 180°С.