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Не яєшнею єдиною: омлет фрітата виходить ситним та дивує смаком (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Смачна іспанська страва з простих та доступних продуктів
Смачна іспанська страва з простих та доступних продуктів. Фото instagram.com

Варто раз спробувати та ймовірно вона стане найкращим і найулюбленішим сніданком

З яєць можна приготувати не лише класичну яєшню чи варені яйця, а й десятки інших смачних страв. Однією з них є фрітата — італійський омлет, який зазвичай готують із додаванням овочів, сиру, м’яса чи зелені.

Це страва, що легко адаптується до вмісту вашого холодильника і щоразу може смакувати по-новому. Фрітата — ідеальний варіант для сніданку, легкого обіду або навіть вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати омлет фрітата

Інгредієнти:

  • бекон – 120 г;
  • перець солодкий – 1 шт.;
  • зелена цибуля – 4-5 шт.;
  • спаржева квасоля – 100 г;
  • яйця – 7 шт.;
  • пармезан – 100 г;
  • моцарела м'яка – 1 шт.;
  • сіль, перець;
  • базилік свіжий – 2-3 гілочки;

Важливо використовувати сковорідку, яка підходить для використання в духовці.

Спосіб приготування:

1.Нарізати бекон на невеликі шматочки й обсмажити. Додати порізаний солодкий перець на смужки. Смажити 5 хв. Додати спаржеву квасолю, зелену цибулю та базилік і смажити ще 2 хвилини.

2.Збити яйця, додати сіль, перець і натертий пармезан.

3.Вилити яйця до овочів. Нарізати моцарелу слайсами та розкласти зверху.

4.Посипати пармезаном і поставити в духовку на 15 хвилин за температури 180°С.

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#Омлет #Готуємо вдома #Яйця