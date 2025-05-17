Не яєшнею єдиною: омлет фрітата виходить ситним та дивує смаком (відео)

Варто раз спробувати та ймовірно вона стане найкращим і найулюбленішим сніданком

З яєць можна приготувати не лише класичну яєшню чи варені яйця, а й десятки інших смачних страв. Однією з них є фрітата — італійський омлет, який зазвичай готують із додаванням овочів, сиру, м’яса чи зелені.

Це страва, що легко адаптується до вмісту вашого холодильника і щоразу може смакувати по-новому. Фрітата — ідеальний варіант для сніданку, легкого обіду або навіть вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати омлет фрітата

Інгредієнти:

бекон – 120 г;

перець солодкий – 1 шт.;

зелена цибуля – 4-5 шт.;

спаржева квасоля – 100 г;

яйця – 7 шт.;

пармезан – 100 г;

моцарела м'яка – 1 шт.;

сіль, перець;

базилік свіжий – 2-3 гілочки;

Важливо використовувати сковорідку, яка підходить для використання в духовці.

Спосіб приготування:

1.Нарізати бекон на невеликі шматочки й обсмажити. Додати порізаний солодкий перець на смужки. Смажити 5 хв. Додати спаржеву квасолю, зелену цибулю та базилік і смажити ще 2 хвилини.

2.Збити яйця, додати сіль, перець і натертий пармезан.

3.Вилити яйця до овочів. Нарізати моцарелу слайсами та розкласти зверху.

4.Посипати пармезаном і поставити в духовку на 15 хвилин за температури 180°С.