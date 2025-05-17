Не яичницей единой: омлет фритата получается сытным и удивляет вкусом (видео)

Стоит раз попробовать и, вероятно, она станет лучшим и любимым завтраком

Из яиц можно приготовить не только классическую яичницу или вареные яйца, но и десятки других вкусных блюд. Одной из них является фритата — итальянский омлет, который обычно готовят с добавлением овощей, сыра, мяса или зелени.

Это блюдо, которое легко адаптируется к содержимому холодильника и каждый раз может смаковать по-новому. Фритата – идеальный вариант для завтрака, легкого обеда или даже ужина. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить омлет фритата

Ингредиенты:

бекон – 120 г;

перец сладкий – 1 шт.;

зеленый лук – 4-5 шт.;

спаржевая фасоль – 100 г;

яйца – 7 шт.;

пармезан – 100 г;

моцарелла мягкая – 1 шт.;

соль, перец;

базилик свежий – 2-3 веточки;

Важно использовать сковороду, подходящую для использования в духовке.

Способ приготовления:

1.Нарезать бекон на небольшие кусочки и обжарить. Добавить порезанный сладкий перец на полоски. Жарить 5 мин. Добавить спаржевую фасоль, зеленый лук и базилик и жарить еще 2 минуты.

2. Взбить яйца, добавить соль, перец и натертый пармезан.

3. Вылить яйца в овощи. Нарезать моцареллу слайсами и разложить сверху.

4.Посыпать пармезаном и поставить в духовку на 15 минут при температуре 180°С.