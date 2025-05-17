Не яичницей единой: омлет фритата получается сытным и удивляет вкусом (видео)
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Стоит раз попробовать и, вероятно, она станет лучшим и любимым завтраком
Из яиц можно приготовить не только классическую яичницу или вареные яйца, но и десятки других вкусных блюд. Одной из них является фритата — итальянский омлет, который обычно готовят с добавлением овощей, сыра, мяса или зелени.
Это блюдо, которое легко адаптируется к содержимому холодильника и каждый раз может смаковать по-новому. Фритата – идеальный вариант для завтрака, легкого обеда или даже ужина. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".
Как приготовить омлет фритата
Ингредиенты:
- бекон – 120 г;
- перец сладкий – 1 шт.;
- зеленый лук – 4-5 шт.;
- спаржевая фасоль – 100 г;
- яйца – 7 шт.;
- пармезан – 100 г;
- моцарелла мягкая – 1 шт.;
- соль, перец;
- базилик свежий – 2-3 веточки;
Важно использовать сковороду, подходящую для использования в духовке.
Способ приготовления:
1.Нарезать бекон на небольшие кусочки и обжарить. Добавить порезанный сладкий перец на полоски. Жарить 5 мин. Добавить спаржевую фасоль, зеленый лук и базилик и жарить еще 2 минуты.
2. Взбить яйца, добавить соль, перец и натертый пармезан.
3. Вылить яйца в овощи. Нарезать моцареллу слайсами и разложить сверху.
4.Посыпать пармезаном и поставить в духовку на 15 минут при температуре 180°С.