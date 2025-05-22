І гарнір, і основна страва: цю капусту з м'ясом та грибами наминатимуть за обидві щоки (відео)

Впорається навіть кулінар-початківець

Капуста — один із найуніверсальніших овочів на нашій кухні. Вона недорога, зберігається довго і підходить для приготування безлічі страв: від освіжаючих салатів до наваристих борщів. Однією з найвідоміших форм її використання є квашення — справжня вітамінна "бомба", особливо в холодну пору року.

Але не менш смачною є капуста і в гарячих стравах. Сьогодні ми приготуємо ситну й ароматну тушковану капусту з м’ясом та грибами — страву, що поєднує домашній затишок із насиченим смаком. Ідеальний варіант як для обіду, так і для вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valya__saenko".

Як приготувати тушковану капусту з м'ясом та грибами

Інгредієнти:

Капуста білокачанна – 0,5 кг;

Капуста квашена – 500 г;

Морква – 1 шт.;

Цибуля ріпчаста – 1 шт.;

Ребра свинячі – 1 кг;

Томати – 3-4 шт.;

Сливи (за бажанням) – 3-4 шт.;

Гриби сушені (за бажанням) – 50 г;

Сіль, перець, копчена паприка, часник, щіпка кмину, лавровий лист;

Чорнослив;

Спосіб приготування:

1.Нарізати м’ясо та обсмажити до рум’яності (не до повної готовності). Відкласти м’ясо в каструлю або казанок. На цій же пательні обсмажити моркву та цибулю.

2.Нашаткувати капусту. Додати до засмажки два види капусти та відтиснуті, нарізані гриби. Обсмажити приблизно 10 хвилин.

3.Додати капусту до м’яса, всипати копчену паприку, додати часник і трохи води. Тушкувати капусту з м’ясом приблизно 30 хвилин.

4.Додати нарізані томати, лавровий лист, сіль, перець, спеції до смаку, а також чорнослив. Продовжити тушкувати ще 10–15 хвилин. За бажанням, тушкувати довше для м’якшої капусти.