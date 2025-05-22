И гарнир, и основное блюдо: капусту с мясом и грибами будут уплетать за обе щеки (видео)

Справится даже начинающий кулинар

Капуста – один из самых универсальных овощей на нашей кухне. Она недорогая, сохраняется долго и подходит для приготовления множества блюд: от освежающих салатов до наваристых борщей. Одной из самых известных форм ее использования является квашение – настоящая витаминная "бомба", особенно в холодное время года.

Но не менее вкусна капуста и в горячих блюдах. Сегодня мы приготовим сытную и ароматную тушеную капусту с мясом и грибами – блюдо, сочетающее домашний уют с насыщенным вкусом. Идеальный вариант как для обеда, так и ужина. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valya__saenko".

Как приготовить тушеную капусту с мясом и грибами

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 0,5 кг;

Капуста квашеная – 500 г;

Морковь – 1 шт.;

Лук репчатый – 1 шт.;

Ребра свиные – 1 кг;

Томаты – 3-4 шт.;

Сливы (по желанию) – 3-4 шт.;

Грибы сушеные (по желанию) – 50 г;

Соль, перец, копченая паприка, чеснок, щепотка тмина, лавровый лист;

Чернослив;

Способ приготовления:

1.Нарезать мясо и обжарить до румяности (не до полной готовности). Отложить мясо в кастрюлю или котелок. На этой же сковороде обжарить морковь и лук.

2. Нашинковать капусту. Добавить к зажарке два вида капусты и отжатые, нарезанные грибы.

3.Добавить капусту к мясу, всыпать копченую паприку, добавить чеснок и немного воды. Тушить капусту с мясом примерно 30 минут.

4.Добавить нарезанные томаты, лавровый лист, соль, перец, специи по вкусу, а также чернослив. Продолжить тушить еще 10-15 минут. По желанию, тушить дольше для более мягкой капусты.