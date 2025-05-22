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И гарнир, и основное блюдо: капусту с мясом и грибами будут уплетать за обе щеки (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Доступный рецепт из простейших продуктов
Доступный рецепт из простейших продуктов. Фото instagram.com

Справится даже начинающий кулинар

Капуста – один из самых универсальных овощей на нашей кухне. Она недорогая, сохраняется долго и подходит для приготовления множества блюд: от освежающих салатов до наваристых борщей. Одной из самых известных форм ее использования является квашение – настоящая витаминная "бомба", особенно в холодное время года.

Но не менее вкусна капуста и в горячих блюдах. Сегодня мы приготовим сытную и ароматную тушеную капусту с мясом и грибами – блюдо, сочетающее домашний уют с насыщенным вкусом. Идеальный вариант как для обеда, так и ужина. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valya__saenko".

Как приготовить тушеную капусту с мясом и грибами

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 0,5 кг;
  • Капуста квашеная – 500 г;
  • Морковь – 1 шт.;
  • Лук репчатый – 1 шт.;
  • Ребра свиные – 1 кг;
  • Томаты – 3-4 шт.;
  • Сливы (по желанию) – 3-4 шт.;
  • Грибы сушеные (по желанию) – 50 г;
  • Соль, перец, копченая паприка, чеснок, щепотка тмина, лавровый лист;
  • Чернослив;

Способ приготовления:

1.Нарезать мясо и обжарить до румяности (не до полной готовности). Отложить мясо в кастрюлю или котелок. На этой же сковороде обжарить морковь и лук.

2. Нашинковать капусту. Добавить к зажарке два вида капусты и отжатые, нарезанные грибы.

3.Добавить капусту к мясу, всыпать копченую паприку, добавить чеснок и немного воды. Тушить капусту с мясом примерно 30 минут.

4.Добавить нарезанные томаты, лавровый лист, соль, перец, специи по вкусу, а также чернослив. Продолжить тушить еще 10-15 минут. По желанию, тушить дольше для более мягкой капусты.

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#Грибы #Капуста #Готовим дома