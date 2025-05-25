Цей простий інгредієнт кардинально змінить смак млинців: що додати у тісто (відео)

Виходять золотисті, ажурні та не рвуться при випіканні

Рецептів млинців існує безліч — тонкі, товсті, на молоці, кефірі або навіть на окропі. Кожен має свою текстуру та смак, і кожен знайде щось до душі. Але сьогодні ми пропонуємо спробувати незвичний варіант — млинці з кавою.

Вони мають тонкий аромат, легку гірчинку та чудово поєднуються з вершками, шоколадом чи згущеним молоком. Такий рецепт точно здивує і порадує шанувальників кавових смаків. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "tastystories.feed".

Як приготувати млинці на каві

Інгредієнти для тіста:

молоко – 1 л;

яйця – 2 шт. або 116 г;

борошно – 11 ст.л. (350 г);

рослинна олія – 20 мл. (2 ст.л);

кава розчинна або заварна;

масло гхі – для смаження;

морозиво – для подачі;

мигдаль – жменька;

Спосіб приготування:

1.Підігріти 300 мл молока та розчинити в ньому 3 ст. л. розчинної кави або приготувати 300 мл заварної кави та з’єднати з рештою молока (700 мл).

2.Збити молоко з яйцями, додати каву, якщо вона готувалась окремо.

3.Ввести половину просіяного борошна, постійно замішуючи вінчиком, додати олію.

4.Ввести другу половину борошна та замішати однорідне, гладке тісто.

5.Добре розігріти сковорідку, змастити її маслом гхі, вилити тісто (половину ополоника) і розподілити рівномірно.

6.Смажити млинець до підсмажених країв, перевернути і досмажити 5 секунд з іншого боку.

7.Підсмажити мигдаль, подрібнити ножем, викласти морозиво на млинець та посипати горішками.