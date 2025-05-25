Этот простой ингредиент кардинально изменит вкус блинов: что добавить в тесто (видео)

Выходят золотистые, ажурные и не рвутся при выпекании

Рецептов блинов существует множество – тонкие, толстые, на молоке, кефире или даже на кипятке. Каждый имеет свою текстуру и вкус, и каждый найдет что-нибудь по душе. Но сегодня мы предлагаем попробовать необычный вариант – блины с кофе.

Они обладают тонким ароматом, легкой горчинкой и прекрасно сочетаются со сливками, шоколадом или сгущенкой. Такой рецепт точно удивит и обрадует поклонников кофейных вкусов. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "tastystories.feed".

Как приготовить блины на кофе

Ингредиенты для теста:

молоко – 1 л;

яйца – 2 шт. или 116 г;

мука – 11 ст.л. (350 г);

растительное масло – 20 мл. (2 ст.л);

кофе растворимый или заварной;

масло гхи – для жарки;

мороженое – для подачи;

миндаль – горстка;

Способ приготовления:

1.Подогреть 300 мл молока и растворить в нем 3 ст. л. растворимого кофе или приготовить 300 мл заварного кофе и соединить с остальным молоком (700 мл).

2. Взбить молоко с яйцами, добавить кофе, если он готовился отдельно.

3.Ввести половину просеянной муки, постоянно замешивая венчиком, добавить масло.

4.Ввести вторую половину муки и замешать однородное гладкое тесто.

5.Хорошо разогреть сковороду, смазать ее маслом гхи, вылить тесто (половину половника) и распределить равномерно.

6.Жарить блинчик до поджаренных краев, перевернуть и дожарить 5 секунд с другой стороны.

7.Поджарить миндаль, измельчить ножом, выложить мороженое на блинчик и посыпать орешками.