Этот простой ингредиент кардинально изменит вкус блинов: что добавить в тесто (видео)
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Выходят золотистые, ажурные и не рвутся при выпекании
Рецептов блинов существует множество – тонкие, толстые, на молоке, кефире или даже на кипятке. Каждый имеет свою текстуру и вкус, и каждый найдет что-нибудь по душе. Но сегодня мы предлагаем попробовать необычный вариант – блины с кофе.
Они обладают тонким ароматом, легкой горчинкой и прекрасно сочетаются со сливками, шоколадом или сгущенкой. Такой рецепт точно удивит и обрадует поклонников кофейных вкусов. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "tastystories.feed".
Как приготовить блины на кофе
Ингредиенты для теста:
- молоко – 1 л;
- яйца – 2 шт. или 116 г;
- мука – 11 ст.л. (350 г);
- растительное масло – 20 мл. (2 ст.л);
- кофе растворимый или заварной;
- масло гхи – для жарки;
- мороженое – для подачи;
- миндаль – горстка;
Способ приготовления:
1.Подогреть 300 мл молока и растворить в нем 3 ст. л. растворимого кофе или приготовить 300 мл заварного кофе и соединить с остальным молоком (700 мл).
2. Взбить молоко с яйцами, добавить кофе, если он готовился отдельно.
3.Ввести половину просеянной муки, постоянно замешивая венчиком, добавить масло.
4.Ввести вторую половину муки и замешать однородное гладкое тесто.
5.Хорошо разогреть сковороду, смазать ее маслом гхи, вылить тесто (половину половника) и распределить равномерно.
6.Жарить блинчик до поджаренных краев, перевернуть и дожарить 5 секунд с другой стороны.
7.Поджарить миндаль, измельчить ножом, выложить мороженое на блинчик и посыпать орешками.