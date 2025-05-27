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Не лише салат: котлети з крабовими паличками також сподобаються близьким (відео)

Автор
Марія Швець
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З простих продуктів, але дуже смачні та ситні
З простих продуктів, але дуже смачні та ситні. Фото 1000.menu

Такі котлети готуються дуже швидко і легко, а результат безперечно порадує

Крабові палички — це популярний продукт, що часто використовується для приготування легких і смачних закусок. Найчастіше з них готують салати, наприклад, класичний з рисом і кукурудзою. Але цей інгредієнт має значно ширше кулінарне застосування.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати незвичну, але дуже смачну страву — котлети з крабових паличок. Вони виходять ніжними, ароматними та чудово смакують як гарячими, так і в охолодженому вигляді. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати котлети з крабовими паличками

Інгредієнти:

  • Крабові палички – 300 г;
  • Варені яйця – 2 шт.;
  • Твердий сир або моцарела – 100 г;
  • Яйце сире – 1 шт.;
  • Сіль, перець – за смаком;
  • Паприка – 1 ч.л.;
  • Олія – для смаження;
  • Панірувальні сухарі – 100 г;
  • Сметана для подачі;

Спосіб приготування:

1. Усі інгредієнти подрібнити в блендері. Краще всі інгредієнти розділити та подрібнити частинами.

2. Вологими руками змоченими у воді сформувати котлетки, обваляти в сухарях.

3. Обсмажити на олії по 3-4 хвилини з кожного боку.

Подавати котлети зі сметаною!

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#Салат #Крабові палички #Готуємо вдома