Не лише салат: котлети з крабовими паличками також сподобаються близьким (відео)
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Такі котлети готуються дуже швидко і легко, а результат безперечно порадує
Крабові палички — це популярний продукт, що часто використовується для приготування легких і смачних закусок. Найчастіше з них готують салати, наприклад, класичний з рисом і кукурудзою. Але цей інгредієнт має значно ширше кулінарне застосування.
Сьогодні ми пропонуємо приготувати незвичну, але дуже смачну страву — котлети з крабових паличок. Вони виходять ніжними, ароматними та чудово смакують як гарячими, так і в охолодженому вигляді. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".
Як приготувати котлети з крабовими паличками
Інгредієнти:
- Крабові палички – 300 г;
- Варені яйця – 2 шт.;
- Твердий сир або моцарела – 100 г;
- Яйце сире – 1 шт.;
- Сіль, перець – за смаком;
- Паприка – 1 ч.л.;
- Олія – для смаження;
- Панірувальні сухарі – 100 г;
- Сметана для подачі;
Спосіб приготування:
1. Усі інгредієнти подрібнити в блендері. Краще всі інгредієнти розділити та подрібнити частинами.
2. Вологими руками змоченими у воді сформувати котлетки, обваляти в сухарях.
3. Обсмажити на олії по 3-4 хвилини з кожного боку.
Подавати котлети зі сметаною!