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Не только салат: котлеты с крабовыми палочками также понравятся близким (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Из простых продуктов, но очень вкусные и сытные
Из простых продуктов, но очень вкусные и сытные. Фото 1000.menu

Такие котлеты готовятся очень быстро и легко, а результат, безусловно, порадует

Крабовые палочки – это популярный продукт, часто используемый для приготовления легких и вкусных закусок. Чаще из них готовят салаты, например, классический с рисом и кукурузой. Но этот ингредиент имеет гораздо более широкое кулинарное применение.

Сегодня мы предлагаем приготовить необычное, но очень вкусное блюдо – котлеты из крабовых палочек. Они получаются нежными, ароматными и прекрасно подходят как горячими, так и в охлажденном виде. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить котлеты с крабовыми палочками

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки – 300 г;
  • Вареные яйца – 2 шт.;
  • Твердый сыр или моцарелла – 100 г;
  • Яйцо сырое – 1 шт.;
  • Соль, перец – по вкусу;
  • Паприка – 1 ч.л.;
  • Масло – для жарки;
  • Панировочные сухари – 100 г;
  • Сметана для подачи;

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты измельчить в блендере. Лучше все ингредиенты разделить и измельчить по частям.

2. Влажными руками смоченными в воде сформировать котлетки, обвалять в сухарях.

3. Обжарить на растительном масле по 3-4 минуты с каждой стороны.

Подавать котлеты со сметаной!

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#Салат #Крабовые палочки #Готовим дома