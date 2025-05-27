Не только салат: котлеты с крабовыми палочками также понравятся близким (видео)
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Такие котлеты готовятся очень быстро и легко, а результат, безусловно, порадует
Крабовые палочки – это популярный продукт, часто используемый для приготовления легких и вкусных закусок. Чаще из них готовят салаты, например, классический с рисом и кукурузой. Но этот ингредиент имеет гораздо более широкое кулинарное применение.
Сегодня мы предлагаем приготовить необычное, но очень вкусное блюдо – котлеты из крабовых палочек. Они получаются нежными, ароматными и прекрасно подходят как горячими, так и в охлажденном виде. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".
Как приготовить котлеты с крабовыми палочками
Ингредиенты:
- Крабовые палочки – 300 г;
- Вареные яйца – 2 шт.;
- Твердый сыр или моцарелла – 100 г;
- Яйцо сырое – 1 шт.;
- Соль, перец – по вкусу;
- Паприка – 1 ч.л.;
- Масло – для жарки;
- Панировочные сухари – 100 г;
- Сметана для подачи;
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты измельчить в блендере. Лучше все ингредиенты разделить и измельчить по частям.
2. Влажными руками смоченными в воде сформировать котлетки, обвалять в сухарях.
3. Обжарить на растительном масле по 3-4 минуты с каждой стороны.
Подавать котлеты со сметаной!