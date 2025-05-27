Не только салат: котлеты с крабовыми палочками также понравятся близким (видео)

Такие котлеты готовятся очень быстро и легко, а результат, безусловно, порадует

Крабовые палочки – это популярный продукт, часто используемый для приготовления легких и вкусных закусок. Чаще из них готовят салаты, например, классический с рисом и кукурузой. Но этот ингредиент имеет гораздо более широкое кулинарное применение.

Сегодня мы предлагаем приготовить необычное, но очень вкусное блюдо – котлеты из крабовых палочек. Они получаются нежными, ароматными и прекрасно подходят как горячими, так и в охлажденном виде. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить котлеты с крабовыми палочками

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 300 г;

Вареные яйца – 2 шт.;

Твердый сыр или моцарелла – 100 г;

Яйцо сырое – 1 шт.;

Соль, перец – по вкусу;

Паприка – 1 ч.л.;

Масло – для жарки;

Панировочные сухари – 100 г;

Сметана для подачи;

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты измельчить в блендере. Лучше все ингредиенты разделить и измельчить по частям.

2. Влажными руками смоченными в воде сформировать котлетки, обвалять в сухарях.

3. Обжарить на растительном масле по 3-4 минуты с каждой стороны.

Подавать котлеты со сметаной!