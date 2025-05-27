Намазка з сала: краще за саме сало — ніжна, пікантна закуска до хліба (відео)
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Намазка із сала з часником на хліб має насичений смак і досить швидко готується
Сало — традиційний український продукт, який здавна вважають не лише ситним, а й смачним доповненням до багатьох страв. Найчастіше його подають до борщу із часником та чорним хлібом.
Але сьогодні ми пропонуємо відійти від класики й приготувати ніжну, ароматну намазку з сала — пікантну закуску, яка чудово смакуватиме на хрусткому тості або грінці. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ponomar_valeriy".
Як приготувати намазку з сала
Інгредієнти:
- сало — 400 г;
- гострий перець чилі — 1 шт;
- часник — 1 головка;
- сіль — 1–1,5 ч. л.;
- чорний перець — 1/2 ч. л.;
- кріп — пучок.
Спосіб приготування:
1.Нарізати сало шматками.
2.Почистити часник, розрізати перець навпіл, помити зелень.
3.Пропустити все через м’ясорубку з дрібною сіткою, додати спеції, перемішати.
4.Перекласти намазку в герметичний посуд.
5.Прибрати до холодильника.
6.Настояти протягом доби.
7.Подавати охолодженою.