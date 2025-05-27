Рус

Намазка з сала: краще за саме сало — ніжна, пікантна закуска до хліба (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Традиційна закуска української кухні до національного борщу
Традиційна закуска української кухні до національного борщу. Фото instagram.com

Намазка із сала з часником на хліб має насичений смак і досить швидко готується

Сало — традиційний український продукт, який здавна вважають не лише ситним, а й смачним доповненням до багатьох страв. Найчастіше його подають до борщу із часником та чорним хлібом.

Але сьогодні ми пропонуємо відійти від класики й приготувати ніжну, ароматну намазку з сала — пікантну закуску, яка чудово смакуватиме на хрусткому тості або грінці. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ponomar_valeriy".

Як приготувати намазку з сала

Інгредієнти:

  • сало — 400 г;
  • гострий перець чилі — 1 шт;
  • часник — 1 головка;
  • сіль — 1–1,5 ч. л.;
  • чорний перець — 1/2 ч. л.;
  • кріп — пучок.

Спосіб приготування:

1.Нарізати сало шматками.

2.Почистити часник, розрізати перець навпіл, помити зелень.

3.Пропустити все через м’ясорубку з дрібною сіткою, додати спеції, перемішати.

4.Перекласти намазку в герметичний посуд.

5.Прибрати до холодильника.

6.Настояти протягом доби.

7.Подавати охолодженою.

Теги:
#Сало #Готуємо вдома #намазка