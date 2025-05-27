Намазка з сала: краще за саме сало — ніжна, пікантна закуска до хліба (відео)

Намазка із сала з часником на хліб має насичений смак і досить швидко готується

Сало — традиційний український продукт, який здавна вважають не лише ситним, а й смачним доповненням до багатьох страв. Найчастіше його подають до борщу із часником та чорним хлібом.

Але сьогодні ми пропонуємо відійти від класики й приготувати ніжну, ароматну намазку з сала — пікантну закуску, яка чудово смакуватиме на хрусткому тості або грінці. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ponomar_valeriy".

Як приготувати намазку з сала

Інгредієнти:

сало — 400 г;

гострий перець чилі — 1 шт;

часник — 1 головка;

сіль — 1–1,5 ч. л.;

чорний перець — 1/2 ч. л.;

кріп — пучок.

Спосіб приготування:

1.Нарізати сало шматками.

2.Почистити часник, розрізати перець навпіл, помити зелень.

3.Пропустити все через м’ясорубку з дрібною сіткою, додати спеції, перемішати.

4.Перекласти намазку в герметичний посуд.

5.Прибрати до холодильника.

6.Настояти протягом доби.

7.Подавати охолодженою.