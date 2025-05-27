Намазка из сала: лучше самого сала — нежная, пикантная закуска к хлебу (видео)
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Намазка из сала с чесноком на хлеб имеет насыщенный вкус и довольно быстро готовится
Сало традиционный украинский продукт, который издавна считают не только сытным, но и вкусным дополнением ко многим блюдам. Чаще всего его подают к борщу с чесноком и черным хлебом.
Но сегодня мы предлагаем отойти от классики и приготовить нежную, ароматную намазку из сала — пикантную закуску, которая будет прекрасно сочетаться с хрустящим тостом или гренками. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ponomar_valeriy".
Как приготовить намазку из сала
Ингредиенты:
- сало — 400 г;
- острый перец чили – 1 шт.;
- чеснок – 1 головка;
- соль — 1-1,5 ч. л.;
- черный перец – 1/2 ч. л.;
- укроп – пучок.
Способ приготовления:
1.Нарезать сало кусками.
2.Почистить чеснок, разрезать перец пополам, помыть зелень.
3.Пропустить все через мясорубку с мелкой сеткой, добавить специи, перемешать.
4.Переложить намазку в герметичную посуду.
5.Убрать в холодильник.
6.Настоять в течение суток.
7.Подавать охлажденной.