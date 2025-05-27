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Намазка из сала: лучше самого сала — нежная, пикантная закуска к хлебу (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Традиционная закуска украинской кухни к национальному борщу
Традиционная закуска украинской кухни к национальному борщу. Фото instagram.com

Намазка из сала с чесноком на хлеб имеет насыщенный вкус и довольно быстро готовится

Сало традиционный украинский продукт, который издавна считают не только сытным, но и вкусным дополнением ко многим блюдам. Чаще всего его подают к борщу с чесноком и черным хлебом.

Но сегодня мы предлагаем отойти от классики и приготовить нежную, ароматную намазку из сала — пикантную закуску, которая будет прекрасно сочетаться с хрустящим тостом или гренками. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ponomar_valeriy".

Как приготовить намазку из сала

Ингредиенты:

  • сало — 400 г;
  • острый перец чили – 1 шт.;
  • чеснок – 1 головка;
  • соль — 1-1,5 ч. л.;
  • черный перец – 1/2 ч. л.;
  • укроп – пучок.

Способ приготовления:

1.Нарезать сало кусками.

2.Почистить чеснок, разрезать перец пополам, помыть зелень.

3.Пропустить все через мясорубку с мелкой сеткой, добавить специи, перемешать.

4.Переложить намазку в герметичную посуду.

5.Убрать в холодильник.

6.Настоять в течение суток.

7.Подавать охлажденной.

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#Сало #Готовим дома #намазка