Виходять тонкими, еластичними та не рвуться: рецепт млинців на кефірі (відео)

Подавати такі млинці можна в будь-який час дня, під різні підливи, соуси та начинки

Млинці — це одна з найулюбленіших і найуніверсальніших страв слов’янської кухні. Їх подають як на сніданок, так і як десерт чи основну страву, залежно від начинки. Тоненькі або пухкі, солодкі чи солоні — млинці завжди доречні за сімейним столом, на свята чи просто у вихідний ранок.

Зазвичай млинці готують на молоці, але не менш популярний варіант — млинці на кефірі. Вони мають особливу текстуру: ніжні, злегка пористі, трохи кислуваті на смак і дуже м’які. Завдяки кефіру тісто добре піднімається, а самі млинці легко перевертаються на сковороді. Цей рецепт — чудовий варіант для тих, хто хоче спробувати щось знайоме, але з новими відтінками смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_with_me_at_home".

Як приготувати млинці на кефірі

Інгредієнти:

кефір – 1 л;

сода – 1/2 ч.л.;

яйця – 3 шт.;

сіль – 1/2 ч.л.;

олія – 80 мл;

борошно – 250 г;

Спосіб приготування:

1. Кефір перемішати з содою.

2. Додати яйця, сіль, олію.

3. Добре вимішати вінчиком.

4. Порціями просіяти борошно, добре вимішуючи за кожним разом, щоб не було грудочок.

5. Дати тісту постояти 20 хвилин за кімнатної температури. Випікати з двох сторін до зарум’янення на попередньо розігрітій сковорідці.