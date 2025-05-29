Выходят тонкими, эластичными и не рвутся: рецепт блинов на кефире (видео)

Подавать такие блины можно в любое время дня, под разные подливки, соусы и начинки

Блинчики – это одно из самых любимых и универсальных блюд славянской кухни. Их подают как на завтрак, так и в качестве десерта или основного блюда, в зависимости от начинки. Тоненькие или пышные, сладкие или соленые — блины всегда уместны за семейным столом, на праздники или просто в утро.

Обычно блины готовят на молоке, но не менее популярный вариант – блины на кефире. Они имеют особую текстуру: нежные, слегка пористые, немного кисловатые на вкус и очень мягкие. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_with_me_at_home".

Как приготовить блины на кефире

Ингредиенты:

кефир – 1 л;

сода – 1/2 ч.л.;

яйца – 3 шт.;

соль – 1/2 ч.л.;

масло – 80 мл;

мука – 250 г;

Способ приготовления:

1. Кефир перемешать с содой.

2. Добавить яйца, соль, растительное масло.

3. Хорошо вымешать венчиком.

4. Порциями просеять муку, хорошо вымешивая каждый раз, чтобы не было комочков.

5. Дать тесту постоять 20 минут при комнатной температуре. Выпекать с двух сторон до зарумянивания на предварительно разогретой сковороде.