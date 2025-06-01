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Така закуска вийде у всіх: як приготувати рулетики з лаваша з куркою та сиром (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Дуже смачно, просто, швидко
Дуже смачно, просто, швидко. Фото instagram.com

Справжня знахідка на будь-які випадки

Лаваш — універсальний продукт, який можна використовувати для приготування різноманітних швидких і смачних страв. З нього часто роблять популярні трикутнички з сиром, які чудово підійдуть до чаю чи як легка закуска.

Але сьогодні ми пропонуємо трохи інший варіант — рулетики з лаваша з куркою та сиром. Ця страва вражає поєднанням ніжного м’яса, плавленого сиру і хрумкого лаваша, що робить її ідеальною для сімейного обіду або святкового столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "marafon18_6".

Як приготувати рулетики з лаваша з куркою та сиром

Інгредієнти:

  • фарш з курячого філе – 1 кг.
  • цибуля – 1-2 шт.
  • сир твердий – 70 г.
  • лаваш тонкий – 300 г.
  • сіль, чорний перець, сушений часник, спеції для курки, солодка паприка, зелень.

Спосіб приготування:

1.Додати до фаршу цибулю і спеції, ретельно перемішати.

2.Намазати лаваш фаршем, посипати зеленню, загорнути в рулет.

3.Нарізати рулетики, викласти на форму для запікання, посипати тертим сиром.

4.Відправити в духовку на 25-30 хвилин при температурі 190 градусів.

Теги:
#Сир #Закуска #Курка #Лаваш