Така закуска вийде у всіх: як приготувати рулетики з лаваша з куркою та сиром (відео)

Справжня знахідка на будь-які випадки

Лаваш — універсальний продукт, який можна використовувати для приготування різноманітних швидких і смачних страв. З нього часто роблять популярні трикутнички з сиром, які чудово підійдуть до чаю чи як легка закуска.

Але сьогодні ми пропонуємо трохи інший варіант — рулетики з лаваша з куркою та сиром. Ця страва вражає поєднанням ніжного м’яса, плавленого сиру і хрумкого лаваша, що робить її ідеальною для сімейного обіду або святкового столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "marafon18_6".

Як приготувати рулетики з лаваша з куркою та сиром

Інгредієнти:

фарш з курячого філе – 1 кг.

цибуля – 1-2 шт.

сир твердий – 70 г.

лаваш тонкий – 300 г.

сіль, чорний перець, сушений часник, спеції для курки, солодка паприка, зелень.

Спосіб приготування:

1.Додати до фаршу цибулю і спеції, ретельно перемішати.

2.Намазати лаваш фаршем, посипати зеленню, загорнути в рулет.

3.Нарізати рулетики, викласти на форму для запікання, посипати тертим сиром.

4.Відправити в духовку на 25-30 хвилин при температурі 190 градусів.