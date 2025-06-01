Така закуска вийде у всіх: як приготувати рулетики з лаваша з куркою та сиром (відео)
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Справжня знахідка на будь-які випадки
Лаваш — універсальний продукт, який можна використовувати для приготування різноманітних швидких і смачних страв. З нього часто роблять популярні трикутнички з сиром, які чудово підійдуть до чаю чи як легка закуска.
Але сьогодні ми пропонуємо трохи інший варіант — рулетики з лаваша з куркою та сиром. Ця страва вражає поєднанням ніжного м’яса, плавленого сиру і хрумкого лаваша, що робить її ідеальною для сімейного обіду або святкового столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "marafon18_6".
Як приготувати рулетики з лаваша з куркою та сиром
Інгредієнти:
- фарш з курячого філе – 1 кг.
- цибуля – 1-2 шт.
- сир твердий – 70 г.
- лаваш тонкий – 300 г.
- сіль, чорний перець, сушений часник, спеції для курки, солодка паприка, зелень.
Спосіб приготування:
1.Додати до фаршу цибулю і спеції, ретельно перемішати.
2.Намазати лаваш фаршем, посипати зеленню, загорнути в рулет.
3.Нарізати рулетики, викласти на форму для запікання, посипати тертим сиром.
4.Відправити в духовку на 25-30 хвилин при температурі 190 градусів.