Такая закуска получится у всех: как приготовить рулетики из лаваша с курицей и сыром (видео)

Настоящая находка на любые случаи

Лаваш – универсальный продукт, который можно использовать для приготовления разнообразных быстрых и вкусных блюд. Из него часто делают популярные треугольнички с сыром, которые отлично подойдут к чаю или как легкая закуска.

Но сегодня мы предлагаем несколько другой вариант – рулетики из лаваша с курицей и сыром. Это блюдо поражает сочетанием нежного мяса, плавленого сыра и хрустящего лаваша, что делает его идеальным для семейного обеда или праздничного стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "marafon18_6".

Как приготовить рулетики из лаваша с курицей и сыром

Ингредиенты:

фарш из куриного филе – 1 кг.

лук – 1-2 шт.

сыр твердый – 70 г.

лаваш тонкий – 300 г.

соль, черный перец, сушеный чеснок, специи для курицы, сладкая паприка, зелень.

Способ приготовления:

1.Добавить в фарш лук и специи, тщательно перемешать.

2.Намазать лаваш фаршем, посыпать зеленью, завернуть в рулет.

3.Нарезать рулетики, выложить на форму для запекания, посыпать тертым сыром.

4.Отправить в духовку на 25-30 минут при температуре 190 градусов.