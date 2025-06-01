Такая закуска получится у всех: как приготовить рулетики из лаваша с курицей и сыром (видео)
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Настоящая находка на любые случаи
Лаваш – универсальный продукт, который можно использовать для приготовления разнообразных быстрых и вкусных блюд. Из него часто делают популярные треугольнички с сыром, которые отлично подойдут к чаю или как легкая закуска.
Но сегодня мы предлагаем несколько другой вариант – рулетики из лаваша с курицей и сыром. Это блюдо поражает сочетанием нежного мяса, плавленого сыра и хрустящего лаваша, что делает его идеальным для семейного обеда или праздничного стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "marafon18_6".
Как приготовить рулетики из лаваша с курицей и сыром
Ингредиенты:
- фарш из куриного филе – 1 кг.
- лук – 1-2 шт.
- сыр твердый – 70 г.
- лаваш тонкий – 300 г.
- соль, черный перец, сушеный чеснок, специи для курицы, сладкая паприка, зелень.
Способ приготовления:
1.Добавить в фарш лук и специи, тщательно перемешать.
2.Намазать лаваш фаршем, посыпать зеленью, завернуть в рулет.
3.Нарезать рулетики, выложить на форму для запекания, посыпать тертым сыром.
4.Отправить в духовку на 25-30 минут при температуре 190 градусов.