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Можна подати, як основну страву: запечені баклажани з сиром і томатним соусом виходять надзвичайно ситними (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
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Автор
Чудова, соковита закуска, якої завжди мало
Чудова, соковита закуска, якої завжди мало. Фото instagram.com

Такі баклажани приготувати простіше простого

Баклажани — надзвичайно універсальний овоч, з якого готують безліч смачних страв: від легендарної грецької мусаки до ікри, рулетиків, рататуя чи запечених скибочок на грилі. Вони чудово вбирають аромати спецій, поєднуються з томатами, часником, зеленню, а особливо — з сиром.

І сьогодні ми пропонуємо приготувати саме таку страву: запечені баклажани з сиром у томатному соусі. Вона проста у приготуванні, але виглядає й смакує як з італійського ресторану. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "kathycoooks".

Як приготувати баклажани з сиром і томатним соусом

Інгредієнти:

  • баклажан – 1 шт.;
  • томатний соус;
  • сир – 100 г;
  • помідори чері;
  • олія;
  • сіль, перець, прованські трави – за смаком;

Спосіб приготування:

1.Розрізати баклажани навпіл, зробити надрізи у вигляді "сіточки", змастити олією, посипати сіллю та перцем. Викласти на деко шкіркою догори і запікати 30 хвилин при 180°C.

2.Розім’яти м’якоть запечених баклажанів, змастити томатним соусом, посипати тертим сиром, додати помідори чері. Запікати ще 10–15 хвилин.

3.Подава́ти страву гарячою.

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#Овочі #Баклажани #Готуємо вдома