Можно подать как основное блюдо: запеченные баклажаны с сыром и томатным соусом получаются чрезвычайно сытными (видео)
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Такие баклажаны приготовить проще простого
Баклажаны — чрезвычайно универсальный овощ, из которого готовят множество вкусных блюд: от легендарной греческой мусаки до икры, рулетиков, рататуя или запеченных ломтиков на гриле. Они прекрасно впитывают ароматы специй, сочетаются с томатами, чесноком, зеленью, особенно с сыром.
И сегодня мы предлагаем приготовить именно такое блюдо: запеченные баклажаны с сыром в томатном соусе. Она проста в приготовлении, но выглядит и смакует как из итальянского ресторана. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "kathycoooks".
Как приготовить баклажаны с сыром и томатным соусом
Ингредиенты:
- баклажан – 1 шт.;
- томатный соус;
- сыр – 100 г;
- помидоры черри;
- масло;
- соль, перец, прованские травы – по вкусу;
Способ приготовления:
1.Разрезать баклажаны пополам, сделать надрезы в виде "сеточки", смазать растительным маслом, посыпать солью и перцем. Выложить на противень кожурой вверх и запекать 30 минут при 180°C.
2.Размять мякоть запеченных баклажанов, смазать томатным соусом, посыпать тертым сыром, добавить помидоры черри. Запекать еще 10-15 минут.
3.Подавать блюдо горячим.