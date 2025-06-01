Можно подать как основное блюдо: запеченные баклажаны с сыром и томатным соусом получаются чрезвычайно сытными (видео)

Такие баклажаны приготовить проще простого

Баклажаны — чрезвычайно универсальный овощ, из которого готовят множество вкусных блюд: от легендарной греческой мусаки до икры, рулетиков, рататуя или запеченных ломтиков на гриле. Они прекрасно впитывают ароматы специй, сочетаются с томатами, чесноком, зеленью, особенно с сыром.

И сегодня мы предлагаем приготовить именно такое блюдо: запеченные баклажаны с сыром в томатном соусе. Она проста в приготовлении, но выглядит и смакует как из итальянского ресторана. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "kathycoooks".

Как приготовить баклажаны с сыром и томатным соусом

Ингредиенты:

баклажан – 1 шт.;

томатный соус;

сыр – 100 г;

помидоры черри;

масло;

соль, перец, прованские травы – по вкусу;

Способ приготовления:

1.Разрезать баклажаны пополам, сделать надрезы в виде "сеточки", смазать растительным маслом, посыпать солью и перцем. Выложить на противень кожурой вверх и запекать 30 минут при 180°C.

2.Размять мякоть запеченных баклажанов, смазать томатным соусом, посыпать тертым сыром, добавить помидоры черри. Запекать еще 10-15 минут.

3.Подавать блюдо горячим.