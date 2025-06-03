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Готується просто — виходить ефектною та смачною: рецепт бюджетної закуски з крабових паличок (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Цікава, яскрава, дуже смачна закуска
Цікава, яскрава, дуже смачна закуска. Фото instagram.com

Стане окрасою будь-якого застілля

З крабовими паличками зазвичай готують класичний салат із кукурудзою, яйцем і рисом — улюблену страву багатьох святкових столів. Але сьогодні ми пропонуємо трішки відійти від звичних рецептів і приготувати з крабових паличок яскраву, ніжну закуску з крем-сиром, яйцем і свіжими помідорами.

Вона не лише швидко готується, а й виглядає ефектно — ідеально для фуршету, перекусу чи несподіваних гостей. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".

Як приготувати закуску з крабових паличок

Інгредієнти:

  • крабові палички – 200 г;
  • яйця – 3 шт.;
  • плавлені сирки – 3 шт.;
  • часник – 3 зуб.;
  • майонез – 1,5–2 ст. л.;
  • сіль – щедра дрібка.

Спосіб приготування:

1.Натерти крабові палички, яйця, плавлені сирки та часник на дрібній тертці.

2.Відкласти 1/3 натертих крабових паличок для обкатування кульок.

3.Змішати всі інші інгредієнти з майонезом і сіллю до однорідності.

4.Сформувати з маси невеликі кульки, обкатати їх у залишених крабових паличках.

5.Викласти кульки в контейнер або на тарілку, поставити в холодильник на 1–2 години.

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#Закуска #Крабові палички #Готуємо вдома