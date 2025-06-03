Готується просто — виходить ефектною та смачною: рецепт бюджетної закуски з крабових паличок (відео)
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Стане окрасою будь-якого застілля
З крабовими паличками зазвичай готують класичний салат із кукурудзою, яйцем і рисом — улюблену страву багатьох святкових столів. Але сьогодні ми пропонуємо трішки відійти від звичних рецептів і приготувати з крабових паличок яскраву, ніжну закуску з крем-сиром, яйцем і свіжими помідорами.
Вона не лише швидко готується, а й виглядає ефектно — ідеально для фуршету, перекусу чи несподіваних гостей. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".
Як приготувати закуску з крабових паличок
Інгредієнти:
- крабові палички – 200 г;
- яйця – 3 шт.;
- плавлені сирки – 3 шт.;
- часник – 3 зуб.;
- майонез – 1,5–2 ст. л.;
- сіль – щедра дрібка.
Спосіб приготування:
1.Натерти крабові палички, яйця, плавлені сирки та часник на дрібній тертці.
2.Відкласти 1/3 натертих крабових паличок для обкатування кульок.
3.Змішати всі інші інгредієнти з майонезом і сіллю до однорідності.
4.Сформувати з маси невеликі кульки, обкатати їх у залишених крабових паличках.
5.Викласти кульки в контейнер або на тарілку, поставити в холодильник на 1–2 години.