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Готовится просто – получается эффектной и вкусной: рецепт бюджетной закуски из крабовых палочек (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Интересная, яркая, очень вкусная закуска
Интересная, яркая, очень вкусная закуска. Фото instagram.com

Станет украшением любого застолья

С крабовыми палочками обычно готовят классический салат с кукурузой, яйцом и рисом – любимое блюдо многих праздничных столов. Но сегодня мы предлагаем немного отойти от привычных рецептов и приготовить из крабовых палочек яркую, нежную закуску с крем-сыром, яйцом и свежими помидорами.

Она не только быстро готовится, но и выглядит эффектно идеально для фуршета, перекуса или неожиданных гостей. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".

Как приготовить закуску из крабовых палочек.

Ингредиенты:

  • крабовые палочки – 200 г;
  • яйца – 3 шт.;
  • плавленые сырки – 3 шт.;
  • чеснок – 3 зуб.;
  • майонез – 1,5–2 ст. л.;
  • соль – щедрая щепотка.

Способ приготовления:

1.Натереть крабовые палочки, яйца, плавленые сырки и чеснок на мелкой терке.

2.Отложить 1/3 натертых крабовых палочек для обкатывания шариков.

3.Смешать все остальные ингредиенты с майонезом и солью до однородности.

4.Сформировать из массы небольшие шарики, обкатать их в оставленных крабовых палочках.

5.Выложить шарики в контейнер или на тарелку, поставить в холодильник на 1–2 часа.

Теги:
#Закуска #Крабовые палочки #Готовим дома