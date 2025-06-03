Готовится просто – получается эффектной и вкусной: рецепт бюджетной закуски из крабовых палочек (видео)
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Станет украшением любого застолья
С крабовыми палочками обычно готовят классический салат с кукурузой, яйцом и рисом – любимое блюдо многих праздничных столов. Но сегодня мы предлагаем немного отойти от привычных рецептов и приготовить из крабовых палочек яркую, нежную закуску с крем-сыром, яйцом и свежими помидорами.
Она не только быстро готовится, но и выглядит эффектно идеально для фуршета, перекуса или неожиданных гостей. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".
Как приготовить закуску из крабовых палочек.
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 200 г;
- яйца – 3 шт.;
- плавленые сырки – 3 шт.;
- чеснок – 3 зуб.;
- майонез – 1,5–2 ст. л.;
- соль – щедрая щепотка.
Способ приготовления:
1.Натереть крабовые палочки, яйца, плавленые сырки и чеснок на мелкой терке.
2.Отложить 1/3 натертых крабовых палочек для обкатывания шариков.
3.Смешать все остальные ингредиенты с майонезом и солью до однородности.
4.Сформировать из массы небольшие шарики, обкатать их в оставленных крабовых палочках.
5.Выложить шарики в контейнер или на тарелку, поставить в холодильник на 1–2 часа.