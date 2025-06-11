Така літня випічка підкорить усіх: як приготувати бананово-полуничний пиріг без борошна (відео)
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Випічка виходить дуже ніжною та соковитою
Настав сезон полуниці — соковитої, ароматної й такої довгоочікуваної. З неї можна готувати не лише різноманітні десерти, але й корисні та легкі випічки без борошна.
Один із таких варіантів — пиріг із полуниці та банану: ніжний, природно солодкий і в міру вологий. Він ідеально пасує до сніданку або чаювання, не перевантажуючи організм. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "simplefood_video".
Як приготувати бананово-полуничний пиріг
Інгредієнти:
- яйця – 3 шт.;
- стиглий банан – 1 шт.;
- сир рикота – 400 г;
- полуниця (зверху);
- кокосова стружка;
Спосіб приготування:
1. Розімніть банан.
2. Змішайте з яйцями та рикотою до однорідної маси.
3. Вилийте у форму для запікання.
4. Викладіть зверху нарізану полуницю.
5. Посипте кокосовою стружкою.
6. Випікайте за температури 180 градусів протягом 50 хвилин.
7. Дайте охолонути та наріжте.