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Така літня випічка підкорить усіх: як приготувати бананово-полуничний пиріг без борошна (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Дуже смачно та просто
Дуже смачно та просто. Фото instagram.com

Випічка виходить дуже ніжною та соковитою

Настав сезон полуниці — соковитої, ароматної й такої довгоочікуваної. З неї можна готувати не лише різноманітні десерти, але й корисні та легкі випічки без борошна.

Один із таких варіантів — пиріг із полуниці та банану: ніжний, природно солодкий і в міру вологий. Він ідеально пасує до сніданку або чаювання, не перевантажуючи організм. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "simplefood_video".

Як приготувати бананово-полуничний пиріг

Інгредієнти:

  • яйця – 3 шт.;
  • стиглий банан – 1 шт.;
  • сир рикота – 400 г;
  • полуниця (зверху);
  • кокосова стружка;

Спосіб приготування:

1. Розімніть банан.

2. Змішайте з яйцями та рикотою до однорідної маси.

3. Вилийте у форму для запікання.

4. Викладіть зверху нарізану полуницю.

5. Посипте кокосовою стружкою.

6. Випікайте за температури 180 градусів протягом 50 хвилин.

7. Дайте охолонути та наріжте.

Теги:
#Полуниця #Банан #Готуємо вдома #Пиріг