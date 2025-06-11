Така літня випічка підкорить усіх: як приготувати бананово-полуничний пиріг без борошна (відео)

Випічка виходить дуже ніжною та соковитою

Настав сезон полуниці — соковитої, ароматної й такої довгоочікуваної. З неї можна готувати не лише різноманітні десерти, але й корисні та легкі випічки без борошна.

Один із таких варіантів — пиріг із полуниці та банану: ніжний, природно солодкий і в міру вологий. Він ідеально пасує до сніданку або чаювання, не перевантажуючи організм. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "simplefood_video".

Як приготувати бананово-полуничний пиріг

Інгредієнти:

яйця – 3 шт.;

стиглий банан – 1 шт.;

сир рикота – 400 г;

полуниця (зверху);

кокосова стружка;

Спосіб приготування:

1. Розімніть банан.

2. Змішайте з яйцями та рикотою до однорідної маси.

3. Вилийте у форму для запікання.

4. Викладіть зверху нарізану полуницю.

5. Посипте кокосовою стружкою.

6. Випікайте за температури 180 градусів протягом 50 хвилин.

7. Дайте охолонути та наріжте.