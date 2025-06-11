Такая летняя выпечка покорит всех: как приготовить бананово-клубничный пирог без муки (видео)

Выпечка получается очень нежной и сочной

Наступил сезон клубники — сочной, ароматной и долгожданной. Из нее можно готовить не только разнообразные десерты, но и полезные и легкие выпечки без муки.

Один из таких вариантов – пирог из клубники и банана: нежный, естественно сладкий и в меру влажный. Он идеально подходит к завтраку или чаепитию, не перегружая организм. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "simplefood_video".

Как приготовить бананово-клубничный пирог

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.;

спелый банан – 1 шт.;

сыр рикотта – 400 г;

клубника (сверху);

кокосовая стружка;

Способ приготовления:

1. Разомните банан.

2. Смешайте с яйцами и риккотой до однородной массы.

3. Вылейте в форму для запекания.

4. Выложите сверху нарезанную клубнику.

5. Посыпьте кокосовой стружкой.

6. Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 50 минут.

7. Дайте остыть и нашинкуйте.