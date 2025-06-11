Такая летняя выпечка покорит всех: как приготовить бананово-клубничный пирог без муки (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Выпечка получается очень нежной и сочной
Наступил сезон клубники — сочной, ароматной и долгожданной. Из нее можно готовить не только разнообразные десерты, но и полезные и легкие выпечки без муки.
Один из таких вариантов – пирог из клубники и банана: нежный, естественно сладкий и в меру влажный. Он идеально подходит к завтраку или чаепитию, не перегружая организм. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "simplefood_video".
Как приготовить бананово-клубничный пирог
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.;
- спелый банан – 1 шт.;
- сыр рикотта – 400 г;
- клубника (сверху);
- кокосовая стружка;
Способ приготовления:
1. Разомните банан.
2. Смешайте с яйцами и риккотой до однородной массы.
3. Вылейте в форму для запекания.
4. Выложите сверху нарезанную клубнику.
5. Посыпьте кокосовой стружкой.
6. Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 50 минут.
7. Дайте остыть и нашинкуйте.