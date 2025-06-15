Рус

Це м'ясо з'їдять до останньої крихти: як приготувати соковиту курочку у духовці (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Швидко та просто, смачно та ароматно, корисно та легко
Швидко та просто, смачно та ароматно, корисно та легко. Фото instagram.com

Філе курки, запечене у духовці – ще один варіант приготування білого м'яса

З курки можна приготувати безліч страв — від швидких буденних до вишуканих святкових. Наприклад, потушкувати курку по-селянськи у соусі — чудовий варіант для ситної вечері. Але сьогодні пропонуємо дещо особливе — соковиту курку, запечену в духовці з начинкою.

Така страва не лише апетитно виглядає, а й вражає ароматом і ніжним смаком. Начинка додає м’ясу соковитості й робить страву по-справжньому святковою — хоча приготувати її цілком просто навіть у будній день. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "marafon18_6".

Як приготувати курку у духовці

Інгредієнти:

  • філе куряче – 800 г;
  • сіль, спеції для курки, сушений часник;

Інгредієнти для начинки:

  • яйця курячі варені – 4 шт.;
  • цибуля зелена;
  • сир моцарела – 150 г;
  • сметана – 2 ст. л.;
  • помідори – 200 г;
  • часник, сіль, перець.

Спосіб приготування:

1. Нарізати та відбити м’ясо.

2. Додати улюблені спеції.

3. Залишити маринуватись на 15 хвилин.

4. Тим часом нарізати помідори, додати тертий сир і подрібнену зелень.

5. Заправити сметаною зі спеціями.

6. М’ясо викласти на пергамент, додати начинку, посипати сиром.

7. Відправити в духовку на 25-30 хвилин за температури 190 градусів.

Теги:
#Курка #Готуємо вдома