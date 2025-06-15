Це м'ясо з'їдять до останньої крихти: як приготувати соковиту курочку у духовці (відео)

Філе курки, запечене у духовці – ще один варіант приготування білого м'яса

З курки можна приготувати безліч страв — від швидких буденних до вишуканих святкових. Наприклад, потушкувати курку по-селянськи у соусі — чудовий варіант для ситної вечері. Але сьогодні пропонуємо дещо особливе — соковиту курку, запечену в духовці з начинкою.

Така страва не лише апетитно виглядає, а й вражає ароматом і ніжним смаком. Начинка додає м’ясу соковитості й робить страву по-справжньому святковою — хоча приготувати її цілком просто навіть у будній день. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "marafon18_6".

Як приготувати курку у духовці

Інгредієнти:

філе куряче – 800 г;

сіль, спеції для курки, сушений часник;

Інгредієнти для начинки:

яйця курячі варені – 4 шт.;

цибуля зелена;

сир моцарела – 150 г;

сметана – 2 ст. л.;

помідори – 200 г;

часник, сіль, перець.

Спосіб приготування:

1. Нарізати та відбити м’ясо.

2. Додати улюблені спеції.

3. Залишити маринуватись на 15 хвилин.

4. Тим часом нарізати помідори, додати тертий сир і подрібнену зелень.

5. Заправити сметаною зі спеціями.

6. М’ясо викласти на пергамент, додати начинку, посипати сиром.

7. Відправити в духовку на 25-30 хвилин за температури 190 градусів.