Це м'ясо з'їдять до останньої крихти: як приготувати соковиту курочку у духовці (відео)
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Філе курки, запечене у духовці – ще один варіант приготування білого м'яса
З курки можна приготувати безліч страв — від швидких буденних до вишуканих святкових. Наприклад, потушкувати курку по-селянськи у соусі — чудовий варіант для ситної вечері. Але сьогодні пропонуємо дещо особливе — соковиту курку, запечену в духовці з начинкою.
Така страва не лише апетитно виглядає, а й вражає ароматом і ніжним смаком. Начинка додає м’ясу соковитості й робить страву по-справжньому святковою — хоча приготувати її цілком просто навіть у будній день. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "marafon18_6".
Як приготувати курку у духовці
Інгредієнти:
- філе куряче – 800 г;
- сіль, спеції для курки, сушений часник;
Інгредієнти для начинки:
- яйця курячі варені – 4 шт.;
- цибуля зелена;
- сир моцарела – 150 г;
- сметана – 2 ст. л.;
- помідори – 200 г;
- часник, сіль, перець.
Спосіб приготування:
1. Нарізати та відбити м’ясо.
2. Додати улюблені спеції.
3. Залишити маринуватись на 15 хвилин.
4. Тим часом нарізати помідори, додати тертий сир і подрібнену зелень.
5. Заправити сметаною зі спеціями.
6. М’ясо викласти на пергамент, додати начинку, посипати сиром.
7. Відправити в духовку на 25-30 хвилин за температури 190 градусів.