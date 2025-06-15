Вийде пишною та ароматною: таку запіканку без борошна ви приготуєте на раз-два (відео)

Просто тане у роті

Кисломолочний сир — це корисний і поживний продукт, багатий на білок і кальцій, який чудово підходить як для солодких, так і для солоних страв. З нього готують сирники, вареники, креми для десертів, а також запіканки — смачні й прості у приготуванні.

Зокрема, особливо легкою та ніжною виходить сирна запіканка без борошна. Вона має приємну текстуру, добре тримає форму й водночас залишається ніжною всередині. Такий варіант стане вдалим сніданком або корисним перекусом як для дорослих, так і для дітей. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_lady.stegantseva_".

Як приготувати сирну запіканку без борошна

Інгредієнти:

яйця — 3 шт.;

цукор — 3 ст. л.;

манка — 3 ст. л.;

сметана або грецький йогурт великі — 3-4 ст. л.;

дрібка солі;

ванільний цукор;

Спосіб приготування:

1. Змішайте сир, яйця, манку, цукор, ванільний цукор, сметану, сіль.

2. Перебийте блендером до однорідності.

3. Перекладіть тісто у форму з пергаментом і випікайте запіканку в духовці за 180-190° С 1 годину, час випікання може відрізнятися. Подавайте з ягодами, згущеним молоком або сметаною!