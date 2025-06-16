Ще смачніший за оселедець: як замаринувати хек зі спеціями, олією та оцтом (відео)

Соковитий, ніжний, смачний

Оселедець давно завоював популярність на наших столах — його готують у різних маринадах, додають до салатів або подають як закуску. Особливо смачною вважається версія по-корейськи — з овочами, спеціями та легкою пікантністю.

Але сьогодні ми пропонуємо спробувати щось інше — маринованого хека. Ця риба має ніжне біле м’ясо, добре вбирає аромати маринаду й після кількох годин настоювання стає напрочуд смачною. Це чудова альтернатива традиційному оселедцю — не менш апетитна, але з власним характером. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valway_ka_".

Як приготувати маринований хек

Інгредієнти:

Хек свіжий

Сіль

Оцет

Вода

Олія

Перець горошком

Лавровий

Цибуля

Спосіб приготування:

1. Рибу очистити та нарізати на порційні шматочки. Кожен шматочок обмочити в сіль з усіх боків.

2. Викладаємо в посуд, накрити та в холодильник на 6-8 годин. Після рибу добре промити.

3. Викласти в банку і залити розчином оцту 9% з водою 1:1, щоб покрило (1 склянка оцту 9% і 1 склянка води), залишити на 2 години. Після злити всю рідину.

4. Готову рибу перекласти в чистий посуд зі спеціями та цибулею, залити олією, щоб покрила, і поставте в холодильник на 2-4 години.