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Ще смачніший за оселедець: як замаринувати хек зі спеціями, олією та оцтом (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Страва нашвидкуруч для всієї родини
Страва нашвидкуруч для всієї родини. Фото instagram.com

Соковитий, ніжний, смачний

Оселедець давно завоював популярність на наших столах — його готують у різних маринадах, додають до салатів або подають як закуску. Особливо смачною вважається версія по-корейськи — з овочами, спеціями та легкою пікантністю.

Але сьогодні ми пропонуємо спробувати щось інше — маринованого хека. Ця риба має ніжне біле м’ясо, добре вбирає аромати маринаду й після кількох годин настоювання стає напрочуд смачною. Це чудова альтернатива традиційному оселедцю — не менш апетитна, але з власним характером. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valway_ka_".

Як приготувати маринований хек

Інгредієнти:

  • Хек свіжий
  • Сіль
  • Оцет
  • Вода
  • Олія
  • Перець горошком
  • Лавровий
  • Цибуля

Спосіб приготування:

1. Рибу очистити та нарізати на порційні шматочки. Кожен шматочок обмочити в сіль з усіх боків.

2. Викладаємо в посуд, накрити та в холодильник на 6-8 годин. Після рибу добре промити.

3. Викласти в банку і залити розчином оцту 9% з водою 1:1, щоб покрило (1 склянка оцту 9% і 1 склянка води), залишити на 2 години. Після злити всю рідину.

4. Готову рибу перекласти в чистий посуд зі спеціями та цибулею, залити олією, щоб покрила, і поставте в холодильник на 2-4 години.

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#Маринад #Хек #Готуємо вдома