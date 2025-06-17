Приготуєте, поки гості у дорозі: рецепт швидких гарячих бутербродів у духовці (відео)
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Закуски бувають найрізноманітнішими — від складних багатошарових до зовсім простих і швидких. Наприклад, можна приготувати хрусткі конвертики з лаваша з сиром або начинкою на будь-який смак.
Але сьогодні пропонуємо ще швидший варіант — гарячі бутерброди у духовці. Вони готуються ліченими хвилинами, не потребують складних інгредієнтів, а виходять смачними, ароматними й апетитно рум’яними. Ідеальний варіант для сніданку, перекусу або несподіваних гостей. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "katarina_movchan".
Як приготувати гарячі бутерброди у духовці
Інгредієнти:
- тостовий хліб – 10 шматочків;
- віденські сосиски – 10 шт.;
- копчена моцарела – 50 г;
- варені яйця – 3 шт.;
- майонез – 2 ст. л.;
- листя салату;
- помідор;
Спосіб приготування:
1. Розігріти духовку до 180 градусів (режим верх-низ плюс конвекція).
2. Варені яйця розімʼяти в мисці разом з майонезом.
3. Помідор розрізати навпіл та порізати тоненькими слайсами.
4. Листя салату помити та обсушити.
5. Сформувати бутерброд: взяти шматочок тостового хліба, за допомогою ложечки продавити в хлібі лінію по діагоналі. В смужку покласти трішки яєчно-майонезної маси.
6. Покласти листя салату, шматочок помідора та сосиску.
7. Скласти хліб вдвоє, зʼєднуючи краї.
8. Викласти в форму для випічки.
9. Повторюємо з усіма бутербродами.
10. Присипати зверху натертою копченою моцарелою та поставити запікатись на 8-10 хвилин.