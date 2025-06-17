Кабачкові оладки стануть ще ситнішими: який інгредієнт до них додати (відео)

Приготуйте такі курячі котлети з кабачком для різноманітності повсякденного меню

Кабачок — це ніжний та соковитий овоч, який легко засвоюється й чудово поєднується з різними продуктами. Його можна смажити, запікати, фарширувати або потушкувати зі спеціями та овочами для легкого гарніру.

А ще з кабачків виходять напрочуд смачні й ніжні котлети — апетитна страва, яка припаде до смаку і дорослим, і дітям. Їх легко готувати, а результат завжди тішить м’якою текстурою та делікатним смаком. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати котлети з кабачками

Інгредієнти:

Куряче філе – 2 шт.;

Яйце – 1 шт.;

Цукіні або кабачок – 1 шт.;

Часник – 1-2 зуб.;

Сметана – 2 ст. л.;

Борошно – 3 ст. л. без гірки;

Сіль, перець – за смаком;

Кріп;

Спосіб приготування:

1. Куряче філе нарізати дрібними кубиками. Додати яйце, натертий кабачок, сметану, натертий часник, борошно, сіль і подрібнений кріп (за бажанням). Усе добре перемішати.

2. У розігріту сковороду з олією викласти масу столовою ложкою, формуючи оладки.

3. Смажити з обох боків до золотистої скоринки.