Кабачкові оладки стануть ще ситнішими: який інгредієнт до них додати (відео)
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Приготуйте такі курячі котлети з кабачком для різноманітності повсякденного меню
Кабачок — це ніжний та соковитий овоч, який легко засвоюється й чудово поєднується з різними продуктами. Його можна смажити, запікати, фарширувати або потушкувати зі спеціями та овочами для легкого гарніру.
А ще з кабачків виходять напрочуд смачні й ніжні котлети — апетитна страва, яка припаде до смаку і дорослим, і дітям. Їх легко готувати, а результат завжди тішить м’якою текстурою та делікатним смаком. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".
Як приготувати котлети з кабачками
Інгредієнти:
- Куряче філе – 2 шт.;
- Яйце – 1 шт.;
- Цукіні або кабачок – 1 шт.;
- Часник – 1-2 зуб.;
- Сметана – 2 ст. л.;
- Борошно – 3 ст. л. без гірки;
- Сіль, перець – за смаком;
- Кріп;
Спосіб приготування:
1. Куряче філе нарізати дрібними кубиками. Додати яйце, натертий кабачок, сметану, натертий часник, борошно, сіль і подрібнений кріп (за бажанням). Усе добре перемішати.
2. У розігріту сковороду з олією викласти масу столовою ложкою, формуючи оладки.
3. Смажити з обох боків до золотистої скоринки.