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Кабачкові оладки стануть ще ситнішими: який інгредієнт до них додати (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
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Автор
Пишні, з фаршем, на сковороді
Пишні, з фаршем, на сковороді. Фото instagram.com

Приготуйте такі курячі котлети з кабачком для різноманітності повсякденного меню

Кабачок — це ніжний та соковитий овоч, який легко засвоюється й чудово поєднується з різними продуктами. Його можна смажити, запікати, фарширувати або потушкувати зі спеціями та овочами для легкого гарніру.

А ще з кабачків виходять напрочуд смачні й ніжні котлети — апетитна страва, яка припаде до смаку і дорослим, і дітям. Їх легко готувати, а результат завжди тішить м’якою текстурою та делікатним смаком. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати котлети з кабачками

Інгредієнти:

  • Куряче філе – 2 шт.;
  • Яйце – 1 шт.;
  • Цукіні або кабачок – 1 шт.;
  • Часник – 1-2 зуб.;
  • Сметана – 2 ст. л.;
  • Борошно – 3 ст. л. без гірки;
  • Сіль, перець – за смаком;
  • Кріп;

Спосіб приготування:

1. Куряче філе нарізати дрібними кубиками. Додати яйце, натертий кабачок, сметану, натертий часник, борошно, сіль і подрібнений кріп (за бажанням). Усе добре перемішати.

2. У розігріту сковороду з олією викласти масу столовою ложкою, формуючи оладки.

3. Смажити з обох боків до золотистої скоринки.

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#Кабачки #Котлети #Готуємо вдома