Все по 12 ложок — і пиріг на столі: цю смачну випічку ви приготуєте нашвидкуруч (відео)
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Пиріг 12 ложок обов'язково порадує своєю простотою та приємним ніжним смаком
Можна приготувати безліч варіантів смачної домашньої випічки — зокрема, пиріг із сиром та малиною, який поєднує в собі ніжність та ягідну свіжість. Але іноді хочеться чогось простого, швидкого й водночас смачного.
Саме тому рецепт пирога "12 ложок" — справжня знахідка для будь-якої кухні. Мінімум інгредієнтів, жодних ваг і складних обчислень — і вже за годину на столі ароматний пиріг до чаю. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yuliia.senych".
Як приготувати пиріг 12 ложок
Інгредієнти:
- 80 г борошна
- 180 г цукру
- 180 мл молока
- 180 мл рослинної олії
- 3 яйця
- 1 ч. л. розпушувача
- ваніль за бажанням
- 150-200 г вишень (у мене черешні)
Спосіб приготування:
1.Розбити яйця в миску, додати цукор і збити до легкої піни. Влити молоко, додати масло, ваніль і перемішати.
2.Просіяти борошно разом із розпушувачем і частинами ввести в рідку суміш. Замісити однорідне тісто.
3.Відтиснути вишні від зайвої вологи (якщо заморожені) та обережно додати в тісто. Змастити форму маслом, вилити тісто і поставити в аерогриль на 180°C на 30–35 хвилин.
4.Перевірити готовність дерев’яною шпажкою: якщо вона суха — пиріг готовий.