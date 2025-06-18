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Все по 12 ложок — і пиріг на столі: цю смачну випічку ви приготуєте нашвидкуруч (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Ароматна та дуже смачна випічка без використання вагів
Ароматна та дуже смачна випічка без використання вагів. Фото instagram.com

Пиріг 12 ложок обов'язково порадує своєю простотою та приємним ніжним смаком

Можна приготувати безліч варіантів смачної домашньої випічки — зокрема, пиріг із сиром та малиною, який поєднує в собі ніжність та ягідну свіжість. Але іноді хочеться чогось простого, швидкого й водночас смачного.

Саме тому рецепт пирога "12 ложок" — справжня знахідка для будь-якої кухні. Мінімум інгредієнтів, жодних ваг і складних обчислень — і вже за годину на столі ароматний пиріг до чаю. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yuliia.senych".

Як приготувати пиріг 12 ложок

Інгредієнти:

  • 80 г борошна
  • 180 г цукру
  • 180 мл молока
  • 180 мл рослинної олії
  • 3 яйця
  • 1 ч. л. розпушувача
  • ваніль за бажанням
  • 150-200 г вишень (у мене черешні)

Спосіб приготування:

1.Розбити яйця в миску, додати цукор і збити до легкої піни. Влити молоко, додати масло, ваніль і перемішати.

2.Просіяти борошно разом із розпушувачем і частинами ввести в рідку суміш. Замісити однорідне тісто.

3.Відтиснути вишні від зайвої вологи (якщо заморожені) та обережно додати в тісто. Змастити форму маслом, вилити тісто і поставити в аерогриль на 180°C на 30–35 хвилин.

4.Перевірити готовність дерев’яною шпажкою: якщо вона суха — пиріг готовий.

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#Випічка #Готуємо вдома #Пиріг