Все по 12 ложок — і пиріг на столі: цю смачну випічку ви приготуєте нашвидкуруч (відео)

Пиріг 12 ложок обов'язково порадує своєю простотою та приємним ніжним смаком

Можна приготувати безліч варіантів смачної домашньої випічки — зокрема, пиріг із сиром та малиною, який поєднує в собі ніжність та ягідну свіжість. Але іноді хочеться чогось простого, швидкого й водночас смачного.

Саме тому рецепт пирога "12 ложок" — справжня знахідка для будь-якої кухні. Мінімум інгредієнтів, жодних ваг і складних обчислень — і вже за годину на столі ароматний пиріг до чаю. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yuliia.senych".

Як приготувати пиріг 12 ложок

Інгредієнти:

80 г борошна

180 г цукру

180 мл молока

180 мл рослинної олії

3 яйця

1 ч. л. розпушувача

ваніль за бажанням

150-200 г вишень (у мене черешні)

Спосіб приготування:

1.Розбити яйця в миску, додати цукор і збити до легкої піни. Влити молоко, додати масло, ваніль і перемішати.

2.Просіяти борошно разом із розпушувачем і частинами ввести в рідку суміш. Замісити однорідне тісто.

3.Відтиснути вишні від зайвої вологи (якщо заморожені) та обережно додати в тісто. Змастити форму маслом, вилити тісто і поставити в аерогриль на 180°C на 30–35 хвилин.

4.Перевірити готовність дерев’яною шпажкою: якщо вона суха — пиріг готовий.