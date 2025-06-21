Смачніше за червону рибу: за таку скумбрію по-італійськи гості будуть битись (відео)

Приготує навіть новачок

Скумбрія — це жирна морська риба з насиченим смаком, багата на омега-3 жирні кислоти. Її можна смажити, запікати, коптити або замаринувати — варіантів безліч.

Але сьогодні ми пропонуємо інший спосіб приготування — тушковану скумбрію у томатному соусі. Ця страва — ароматна, соковита й особливо смачна в поєднанні з картоплею або свіжим хлібом. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати скумбрію у томаті

Інгредієнти:

Скумбрія – 2 шт.

Борошно – 100 г

Сіль, перець – до смаку

Паприка – 1 ч.л.

Помідори – 2 шт.

Цибуля – 1 шт.

Лимон – 1 шт.

Часник – 2 зубчики

Оливки без кісточок – 150 г

Вода – 200 мл

Олія для смаження

Олія – 30 г

Свіжа зелень (петрушка або кріп)

За бажанням перець чилі

Спосіб приготування:

1.Помити рибу, обсушити паперовим рушником, порізати на стейки.

2.Додати сіль, перець і паприку до борошна, обваляти рибу, обсмажити на олії з часником до золотистої скоринки.

3.Додати нарізану цибулю, помідори й оливки.

4.Вичавити сік лимона, влити воду, додати сіль і перець чилі.

5.Накрити кришкою, тушкувати 20 хвилин, додати подрібнену зелень.