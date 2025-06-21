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Смачніше за червону рибу: за таку скумбрію по-італійськи гості будуть битись (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Смачна страва для любителів риби
Смачна страва для любителів риби. Фото instagram.com

Приготує навіть новачок

Скумбрія — це жирна морська риба з насиченим смаком, багата на омега-3 жирні кислоти. Її можна смажити, запікати, коптити або замаринувати — варіантів безліч.

Але сьогодні ми пропонуємо інший спосіб приготування — тушковану скумбрію у томатному соусі. Ця страва — ароматна, соковита й особливо смачна в поєднанні з картоплею або свіжим хлібом. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати скумбрію у томаті

Інгредієнти:

  • Скумбрія – 2 шт.
  • Борошно – 100 г
  • Сіль, перець – до смаку
  • Паприка – 1 ч.л.
  • Помідори – 2 шт.
  • Цибуля – 1 шт.
  • Лимон – 1 шт.
  • Часник – 2 зубчики
  • Оливки без кісточок – 150 г
  • Вода – 200 мл
  • Олія для смаження
  • Олія – 30 г
  • Свіжа зелень (петрушка або кріп)
  • За бажанням перець чилі

Спосіб приготування:

1.Помити рибу, обсушити паперовим рушником, порізати на стейки.

2.Додати сіль, перець і паприку до борошна, обваляти рибу, обсмажити на олії з часником до золотистої скоринки.

3.Додати нарізану цибулю, помідори й оливки.

4.Вичавити сік лимона, влити воду, додати сіль і перець чилі.

5.Накрити кришкою, тушкувати 20 хвилин, додати подрібнену зелень.

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#Скумбрія #Риба #Готуємо вдома