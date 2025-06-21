Смачніше за червону рибу: за таку скумбрію по-італійськи гості будуть битись (відео)
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Приготує навіть новачок
Скумбрія — це жирна морська риба з насиченим смаком, багата на омега-3 жирні кислоти. Її можна смажити, запікати, коптити або замаринувати — варіантів безліч.
Але сьогодні ми пропонуємо інший спосіб приготування — тушковану скумбрію у томатному соусі. Ця страва — ароматна, соковита й особливо смачна в поєднанні з картоплею або свіжим хлібом. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".
Як приготувати скумбрію у томаті
Інгредієнти:
- Скумбрія – 2 шт.
- Борошно – 100 г
- Сіль, перець – до смаку
- Паприка – 1 ч.л.
- Помідори – 2 шт.
- Цибуля – 1 шт.
- Лимон – 1 шт.
- Часник – 2 зубчики
- Оливки без кісточок – 150 г
- Вода – 200 мл
- Олія для смаження
- Олія – 30 г
- Свіжа зелень (петрушка або кріп)
- За бажанням перець чилі
Спосіб приготування:
1.Помити рибу, обсушити паперовим рушником, порізати на стейки.
2.Додати сіль, перець і паприку до борошна, обваляти рибу, обсмажити на олії з часником до золотистої скоринки.
3.Додати нарізану цибулю, помідори й оливки.
4.Вичавити сік лимона, влити воду, додати сіль і перець чилі.
5.Накрити кришкою, тушкувати 20 хвилин, додати подрібнену зелень.