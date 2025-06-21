Вкуснее красной рыбы: за такую скумбрию по-итальянски гости будут биться (видео)
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Приготовит даже новичок
Скумбрия – это жирная морская рыба с насыщенным вкусом, богатая омега-3 жирными кислотами. Ее можно жарить, запекать, коптить или замариновать – вариантов множество.
Но сегодня мы предлагаем другой способ приготовления – тушеную скумбрию в томатном соусе. Это блюдо – ароматное, сочное и особенно вкусное в сочетании с картофелем или свежим хлебом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".
Как приготовить скумбрию в томате
Ингредиенты:
- Скумбрия – 2 шт.
- Мука – 100 г
- Соль, перец – по вкусу
- Паприка – 1 ч.л.
- Помидоры – 2 шт.
- Лук – 1 шт.
- Лимон – 1 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
- Оливки без косточек – 150 г
- Вода – 200 мл
- Масло для жарки
- Масло растительное – 30 г
- Свежая зелень (петрушка или укроп)
- По желанию перец чили
Способ приготовления:
1.Помыть рыбу, обсушить бумажным полотенцем, порезать на стейки.
2.Добавить соль, перец и паприку к муке, обвалять рыбу, обжарить на растительном масле с чесноком до золотистой корочки.
3.Добавить нарезанный лук, помидоры и оливки.
4. Выжать сок лимона, влить воду, добавить соль и перец чили.
5.Накрыть крышкой, тушить 20 минут, добавить измельченную зелень.