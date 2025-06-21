Укр

Вкуснее красной рыбы: за такую скумбрию по-итальянски гости будут биться (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Вкусное блюдо для любителей рыбы
Вкусное блюдо для любителей рыбы. Фото instagram.com

Приготовит даже новичок

Скумбрия – это жирная морская рыба с насыщенным вкусом, богатая омега-3 жирными кислотами. Ее можно жарить, запекать, коптить или замариновать – вариантов множество.

Но сегодня мы предлагаем другой способ приготовления – тушеную скумбрию в томатном соусе. Это блюдо – ароматное, сочное и особенно вкусное в сочетании с картофелем или свежим хлебом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить скумбрию в томате

Ингредиенты:

  • Скумбрия – 2 шт.
  • Мука – 100 г
  • Соль, перец – по вкусу
  • Паприка – 1 ч.л.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Лимон – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Оливки без косточек – 150 г
  • Вода – 200 мл
  • Масло для жарки
  • Масло растительное – 30 г
  • Свежая зелень (петрушка или укроп)
  • По желанию перец чили

Способ приготовления:

1.Помыть рыбу, обсушить бумажным полотенцем, порезать на стейки.

2.Добавить соль, перец и паприку к муке, обвалять рыбу, обжарить на растительном масле с чесноком до золотистой корочки.

3.Добавить нарезанный лук, помидоры и оливки.

4. Выжать сок лимона, влить воду, добавить соль и перец чили.

5.Накрыть крышкой, тушить 20 минут, добавить измельченную зелень.

Теги:
#Скумбрия #Риба #Готовим дома