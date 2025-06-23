Приготуйте, поки сезон полуниці: рецепт вершкової панакоти у склянці (відео)
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Панакота із полуницею прикрасить будь-який святковий стіл
Сезон полуниці у самому розпалі, і з цієї ароматної ягоди можна приготувати що завгодно — від джему до салату з зеленню та сиром. Але сьогодні ми пропонуємо дещо ніжніше, солодше та особливе — полуничну панакоту.
Це легкий італійський десерт з вершків, який у поєднанні з полуницею стає ідеальним завершенням літнього обіду чи вечері. Простий у приготуванні, вишуканий на смак і надзвичайно красивий — саме те, що хочеться в сезон ягід. Рецептом з нами поділилися ним на Instagram-сторінці "viktoria__cooking".
Як приготувати полуничну панакоту
Інгредієнти для полуничного шару:
- желатин – 10 г
- вода – 50 мл.
- полуниця – 700 г
- цукор – 70 г
- лимонний сік – 2 ч.л.
Інгредієнти для вершкового шару:
- вершки 33 % – 250 мл.
- молоко – 150 мл.
- цукор – 70 г
- ванільний цукор – 10-12 г
- желатин – 7 г
- вода – 35 г
Спосіб приготування:
1. Для вершкового шару желатин залити водою, перемішати та залишити на 10 хвилин.
2. В сотейнику зʼєднати вершки, молоко, цукор та варити на маленькому вогні, не доводячи до кипіння.
3. Коли почне парувати – вимкнути вогонь, додати желатин та перемішати до його розчинення.
4. Охолодити до кімнатної температури, розлити у склянки та залишити в холодильнику до повного застигання.
5. Для полуничного шару желатин залити холодною водою, перемішати і залишити на 10 хвилин.
6. До полуниці додати цукор, лимонний сік і збити блендером.
7. Перекласти в сотейник та варити на маленькому вогні до моменту закипання. Тоді додати желатин та перемішати до його розчинення.
8. Охолодити до кімнатної температури, розлити у склянки та залишити в холодильнику на декілька годин до повного застигання.