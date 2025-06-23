Приготуйте, поки сезон полуниці: рецепт вершкової панакоти у склянці (відео)

Панакота із полуницею прикрасить будь-який святковий стіл

Сезон полуниці у самому розпалі, і з цієї ароматної ягоди можна приготувати що завгодно — від джему до салату з зеленню та сиром. Але сьогодні ми пропонуємо дещо ніжніше, солодше та особливе — полуничну панакоту.

Це легкий італійський десерт з вершків, який у поєднанні з полуницею стає ідеальним завершенням літнього обіду чи вечері. Простий у приготуванні, вишуканий на смак і надзвичайно красивий — саме те, що хочеться в сезон ягід. Рецептом з нами поділилися ним на Instagram-сторінці "viktoria__cooking".

Як приготувати полуничну панакоту

Інгредієнти для полуничного шару:

желатин – 10 г

вода – 50 мл.

полуниця – 700 г

цукор – 70 г

лимонний сік – 2 ч.л.

Інгредієнти для вершкового шару:

вершки 33 % – 250 мл.

молоко – 150 мл.

цукор – 70 г

ванільний цукор – 10-12 г

желатин – 7 г

вода – 35 г

Спосіб приготування:

1. Для вершкового шару желатин залити водою, перемішати та залишити на 10 хвилин.

2. В сотейнику зʼєднати вершки, молоко, цукор та варити на маленькому вогні, не доводячи до кипіння.

3. Коли почне парувати – вимкнути вогонь, додати желатин та перемішати до його розчинення.

4. Охолодити до кімнатної температури, розлити у склянки та залишити в холодильнику до повного застигання.

5. Для полуничного шару желатин залити холодною водою, перемішати і залишити на 10 хвилин.

6. До полуниці додати цукор, лимонний сік і збити блендером.

7. Перекласти в сотейник та варити на маленькому вогні до моменту закипання. Тоді додати желатин та перемішати до його розчинення.

8. Охолодити до кімнатної температури, розлити у склянки та залишити в холодильнику на декілька годин до повного застигання.