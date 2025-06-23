Приготовьте, пока сезон клубники: рецепт сливочной панакоты в стакане (видео)
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Панакота с клубникой украсит любой праздничный стол
Сезон клубники в самом разгаре, и из этой ароматной ягоды можно приготовить что угодно – от джема до салата с зеленью и сыром. Но сегодня мы предлагаем кое-что нежное, сладкое и особенное — клубничную панакоту.
Это легкий итальянский десерт из сливок, который в сочетании с клубникой становится идеальным завершением летнего обеда или ужина. Прост в приготовлении, изысканный на вкус и необыкновенно красив – именно то, что хочется в сезон ягод. Рецептом с нами поделились им на Instagram-странице "viktoria__cooking".
Как приготовить клубничную панакоту
Ингредиенты для клубничного слоя:
- желатин – 10 г
- вода – 50 мл.
- клубника – 700 г
- сахар – 70 г
- лимонный сок – 2 ч.л.
Ингредиенты для сливочного слоя:
- сливки 33% – 250 мл.
- молоко – 150 мл.
- сахар – 70 г
- ванильный сахар – 10-12 г
- желатин – 7 г
- вода – 35 г
Способ приготовления:
1. Для сливочного слоя залить желатин водой, перемешать и оставить на 10 минут.
2. В сотейнике соединить сливки, молоко, сахар и варить на маленьком огне, не доводя до кипения.
3. Когда начнет дымить – выключить огонь, добавить желатин и перемешать до его растворения.
4. Охладить до комнатной температуры, разлить в стаканы и оставить в холодильнике до полного застывания.
5. Для клубничного слоя залить желатин холодной водой, перемешать и оставить на 10 минут.
6. К клубнике добавить сахар, лимонный сок и взбить блендером.
7. Переложить в сотейник и варить на маленьком огне до закипания. Затем добавить желатин и перемешать до его растворения.
8. Охладить до комнатной температуры, разлить в стаканы и оставить в холодильнике на несколько часов до полного застывания.