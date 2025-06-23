Приготовьте, пока сезон клубники: рецепт сливочной панакоты в стакане (видео)

Панакота с клубникой украсит любой праздничный стол

Сезон клубники в самом разгаре, и из этой ароматной ягоды можно приготовить что угодно – от джема до салата с зеленью и сыром. Но сегодня мы предлагаем кое-что нежное, сладкое и особенное — клубничную панакоту.

Это легкий итальянский десерт из сливок, который в сочетании с клубникой становится идеальным завершением летнего обеда или ужина. Прост в приготовлении, изысканный на вкус и необыкновенно красив – именно то, что хочется в сезон ягод. Рецептом с нами поделились им на Instagram-странице "viktoria__cooking".

Как приготовить клубничную панакоту

Ингредиенты для клубничного слоя:

желатин – 10 г

вода – 50 мл.

клубника – 700 г

сахар – 70 г

лимонный сок – 2 ч.л.

Ингредиенты для сливочного слоя:

сливки 33% – 250 мл.

молоко – 150 мл.

сахар – 70 г

ванильный сахар – 10-12 г

желатин – 7 г

вода – 35 г

Способ приготовления:

1. Для сливочного слоя залить желатин водой, перемешать и оставить на 10 минут.

2. В сотейнике соединить сливки, молоко, сахар и варить на маленьком огне, не доводя до кипения.

3. Когда начнет дымить – выключить огонь, добавить желатин и перемешать до его растворения.

4. Охладить до комнатной температуры, разлить в стаканы и оставить в холодильнике до полного застывания.

5. Для клубничного слоя залить желатин холодной водой, перемешать и оставить на 10 минут.

6. К клубнике добавить сахар, лимонный сок и взбить блендером.

7. Переложить в сотейник и варить на маленьком огне до закипания. Затем добавить желатин и перемешать до его растворения.

8. Охладить до комнатной температуры, разлить в стаканы и оставить в холодильнике на несколько часов до полного застывания.