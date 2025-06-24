П'ятнадцять хвилин — і вечеря на столі: як посмажити хек, щоб він вийшов соковитим (відео)
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Зробити таку рибку дуже просто, а подобається вона всім
Риба — неймовірно поживний і корисний продукт, багатий на білок, омега-3 та мікроелементи. Її готують по-різному: запікають, варять, смажать, готують на пару. Наприклад, червону рибу часто запікають у вершковому соусі з травами.
А сьогодні ми пропонуємо простий і перевірений варіант — смаженого хека. Він має ніжне м’ясо, швидко готується і чудово смакує з картоплею чи овочами. Ідеальна страва для щоденного обіду чи вечері. Рецептом з нами поділилися ним на Instagram-сторінці "makarchuk_food".
Як смачно посмажити хек
Інгредієнти:
- хек – 1 кг;
- сіль – 1 ч. л.;
- перець – за смаком;
- спеції до риби – за бажанням;
- яйця – 2 шт.;
- борошно пшеничне – 3 ст. л.;
- борошно кукурудзяне – 2 ст. л.;
- олія – для смаження;
- вода – 3–4 ст. л. для тушкування;
Спосіб приготування:
1. Рибу нарізати, посолити, поперчити.
2. Додати спеції та яйця.
3. Перемішати.
4. Зробити панірування з двох видів борошна.
5. Обваляти шматочки хеку й смажити на олії до золотистої скоринки.
6. Далі викласти рибку на суху сковорідку, додати 3-4 ложки води, накрити кришкою і тушкувати 3 хвилини.