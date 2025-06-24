П'ятнадцять хвилин — і вечеря на столі: як посмажити хек, щоб він вийшов соковитим (відео)

Зробити таку рибку дуже просто, а подобається вона всім

Риба — неймовірно поживний і корисний продукт, багатий на білок, омега-3 та мікроелементи. Її готують по-різному: запікають, варять, смажать, готують на пару. Наприклад, червону рибу часто запікають у вершковому соусі з травами.

А сьогодні ми пропонуємо простий і перевірений варіант — смаженого хека. Він має ніжне м’ясо, швидко готується і чудово смакує з картоплею чи овочами. Ідеальна страва для щоденного обіду чи вечері. Рецептом з нами поділилися ним на Instagram-сторінці "makarchuk_food".

Як смачно посмажити хек

Інгредієнти:

хек – 1 кг;

сіль – 1 ч. л.;

перець – за смаком;

спеції до риби – за бажанням;

яйця – 2 шт.;

борошно пшеничне – 3 ст. л.;

борошно кукурудзяне – 2 ст. л.;

олія – для смаження;

вода – 3–4 ст. л. для тушкування;

Спосіб приготування:

1. Рибу нарізати, посолити, поперчити.

2. Додати спеції та яйця.

3. Перемішати.

4. Зробити панірування з двох видів борошна.

5. Обваляти шматочки хеку й смажити на олії до золотистої скоринки.

6. Далі викласти рибку на суху сковорідку, додати 3-4 ложки води, накрити кришкою і тушкувати 3 хвилини.