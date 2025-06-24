Пятнадцать минут – и ужин на столе: как пожарить хек, чтобы он получился сочным (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Сделать такую рыбку очень просто, а нравится она всем
Рыба – невероятно питательный и полезный продукт, богатый белком, омега-3 и микроэлементами. Ее готовят по-разному: запекают, варят, жарят, готовят на пару. К примеру, красную рыбу часто запекают в сливочном соусе с травами.
А сегодня мы предлагаем простой и проверенный вариант – жареного хека. Он имеет нежное мясо, быстро готовится и прекрасно подходит к картофелю или овощам. Идеальное блюдо для ежедневного обеда или ужина. Рецептом с нами поделились им на Instagram-странице "makarchuk_food".
Как вкусно пожарить хек
Ингредиенты:
- хек – 1 кг;
- соль – 1 ч. л.;
- перец – по вкусу;
- специи к рыбе – по желанию;
- яйца – 2 шт.;
- мука пшеничная – 3 ст.
- мука кукурузная – 2 ст.
- масло – для жарки;
- вода – 3–4 ст.
Способ приготовления:
1. Рыбу нарезать, посолить, поперчить.
2. Добавить специи и яйца.
3. Перемешать.
4. Сделать панировку из двух видов муки.
5. Обвалять кусочки хека и жарить на растительном масле до золотистой корочки.
6. Далее выложить рыбку на сухую сковороду, добавить 3-4 ложки воды, накрыть крышкой и тушить 3 минуты.