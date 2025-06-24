Пятнадцать минут – и ужин на столе: как пожарить хек, чтобы он получился сочным (видео)

Сделать такую рыбку очень просто, а нравится она всем

Рыба – невероятно питательный и полезный продукт, богатый белком, омега-3 и микроэлементами. Ее готовят по-разному: запекают, варят, жарят, готовят на пару. К примеру, красную рыбу часто запекают в сливочном соусе с травами.

А сегодня мы предлагаем простой и проверенный вариант – жареного хека. Он имеет нежное мясо, быстро готовится и прекрасно подходит к картофелю или овощам. Идеальное блюдо для ежедневного обеда или ужина. Рецептом с нами поделились им на Instagram-странице "makarchuk_food".

Как вкусно пожарить хек

Ингредиенты:

хек – 1 кг;

соль – 1 ч. л.;

перец – по вкусу;

специи к рыбе – по желанию;

яйца – 2 шт.;

мука пшеничная – 3 ст.

мука кукурузная – 2 ст.

масло – для жарки;

вода – 3–4 ст.

Способ приготовления:

1. Рыбу нарезать, посолить, поперчить.

2. Добавить специи и яйца.

3. Перемешать.

4. Сделать панировку из двух видов муки.

5. Обвалять кусочки хека и жарить на растительном масле до золотистой корочки.

6. Далее выложить рыбку на сухую сковороду, добавить 3-4 ложки воды, накрыть крышкой и тушить 3 минуты.