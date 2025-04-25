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Будь-яка риба буде така ж смачна, як червона: як її смачно приготувати (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Найніжніша, дуже смачна, на вечерю чи святковий стіл
Найніжніша, дуже смачна, на вечерю чи святковий стіл. Фото instagram.com

Тушкована риба у вершковому соусі на сковороді виходить соковитою та дуже ароматною

Риба — один із найулюбленіших продуктів у багатьох кухнях світу. Вона легка, швидко готується, багата на білки, омега-3 жирні кислоти та корисні мікроелементи. Рибу цінують не лише за користь, а й за різноманіття способів приготування: її можна запікати, смажити, готувати на пару або тушкувати — наприклад, у томатному соусі з овочами. Але особливо ніжною та делікатною риба виходить у вершковому соусі.

Вершки додають страві м’якості, оксамитової текстури й витонченого смаку, чудово поєднуючись як із білою рибою, так і з червоною. Це саме той варіант, коли з мінімумом зусиль можна отримати ресторанну подачу вдома. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати рибу у вершковому соусі

Інгредієнти:

  • 1 цибуля;
  • 4-5 томатів чері;
  • 60-70 г шпинату;
  • 200 мл вершків 10-15%;
  • сіль, перець;
  • 1 ч. л. борошна;
  • 4-5 філе риби;

Спосіб приготування:

  1. На вершковому маслі обсмажити цибулю.
  2. Додаємо томати та шпинат, обсмажити декілька хвилин на середньому вогні.
  3. Зменшити вогонь і залити овочі теплими вершками, додати борошно, посолити та поперчити.
  4. Коли вершки загуснуть, викласти філе риби, добре перемішати в соусі, накрити кришкою і тушкувати на мінімальному вогні 10 хвилин.
  5. Подавати з пастою, рисом чи картоплею.
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#Риба #Вершки #Готуємо вдома