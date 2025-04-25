Будь-яка риба буде така ж смачна, як червона: як її смачно приготувати (відео)

Тушкована риба у вершковому соусі на сковороді виходить соковитою та дуже ароматною

Риба — один із найулюбленіших продуктів у багатьох кухнях світу. Вона легка, швидко готується, багата на білки, омега-3 жирні кислоти та корисні мікроелементи. Рибу цінують не лише за користь, а й за різноманіття способів приготування: її можна запікати, смажити, готувати на пару або тушкувати — наприклад, у томатному соусі з овочами. Але особливо ніжною та делікатною риба виходить у вершковому соусі.

Вершки додають страві м’якості, оксамитової текстури й витонченого смаку, чудово поєднуючись як із білою рибою, так і з червоною. Це саме той варіант, коли з мінімумом зусиль можна отримати ресторанну подачу вдома. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати рибу у вершковому соусі

Інгредієнти:

1 цибуля;

4-5 томатів чері;

60-70 г шпинату;

200 мл вершків 10-15%;

сіль, перець;

1 ч. л. борошна;

4-5 філе риби;

Спосіб приготування: