Будь-яка риба буде така ж смачна, як червона: як її смачно приготувати (відео)
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Тушкована риба у вершковому соусі на сковороді виходить соковитою та дуже ароматною
Риба — один із найулюбленіших продуктів у багатьох кухнях світу. Вона легка, швидко готується, багата на білки, омега-3 жирні кислоти та корисні мікроелементи. Рибу цінують не лише за користь, а й за різноманіття способів приготування: її можна запікати, смажити, готувати на пару або тушкувати — наприклад, у томатному соусі з овочами. Але особливо ніжною та делікатною риба виходить у вершковому соусі.
Вершки додають страві м’якості, оксамитової текстури й витонченого смаку, чудово поєднуючись як із білою рибою, так і з червоною. Це саме той варіант, коли з мінімумом зусиль можна отримати ресторанну подачу вдома. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".
Як приготувати рибу у вершковому соусі
Інгредієнти:
- 1 цибуля;
- 4-5 томатів чері;
- 60-70 г шпинату;
- 200 мл вершків 10-15%;
- сіль, перець;
- 1 ч. л. борошна;
- 4-5 філе риби;
Спосіб приготування:
- На вершковому маслі обсмажити цибулю.
- Додаємо томати та шпинат, обсмажити декілька хвилин на середньому вогні.
- Зменшити вогонь і залити овочі теплими вершками, додати борошно, посолити та поперчити.
- Коли вершки загуснуть, викласти філе риби, добре перемішати в соусі, накрити кришкою і тушкувати на мінімальному вогні 10 хвилин.
- Подавати з пастою, рисом чи картоплею.