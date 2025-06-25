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Не рагу єдиним: яку ще смачну страву приготувати з кабачків (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Соковитий, ніжний, на святковий стіл
Соковитий, ніжний, на святковий стіл. Фото instagram.com

Рулет із кабачків готується досить просто та швидко

Кабачки — це ніжний, соковитий овоч, який ідеально підходить для літнього меню. Їх можна смажити, запікати, фарширувати або просто тушкувати з овочами — і завжди виходить смачно.

Але сьогодні пропонуємо приготувати з кабачків дещо цікавіше — рулет. Він м’який, яскравий і дуже ніжний, з ароматною начинкою, яка чудово доповнює легкий овочевий смак. Така страва стане гарною ідеєю як для обіду, так і для святкового столу. Рецептом з нами поділилися ним на Instagram-сторінці "cook_julija_simonchuk".

Як приготувати кабачковий рулет

Інгредієнти:

  • кабачок – 600-700 г
  • яйця – 4 шт.
  • борошно – 4-5 ст.л.
  • сметана – 3 ст.л.
  • сіль – дрібка.
  • вершковий сир – 300 г
  • сметана – 2 ст.л.
  • часник – 2-3 зубчика
  • сіль, перець – за смаком
  • зелень (в мене кріп) – за бажанням
  • огірки – 2-3 шт.
  • помідор – 1-2 шт.

Спосіб приготування:

1. Кабачки потерти, посолити.

2. Дати постояти та відтиснути зайву рідину.

3. Додати яйця, сметану, борошно і перемішати.

4. Викласти на пергамент.

5. Випікати 25-30 хвилин за температури 180 градусів.

6. Перевернути, зняти плівку.

7. На охолоджений корж нанести змішаний вершковий сир зі сметаною, часником і кропом.

8. Викласти огірки та помідори, завернути в рулет і поставити в холодильник на 2-3 години.

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#Кабачки #Рулет #Готуємо вдома