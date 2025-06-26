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Варити молоду картоплю не обов'язково: як ще її можна приготувати (відео)

Автор
Марія Швець
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З хрусткою скоринкою та м'яка всередині
З хрусткою скоринкою та м'яка всередині. Фото instagram.com

Найсмачніша, апетитна, швидко та просто

Зараз у розпалі сезон молодої картоплі — ніжної, солодкуватої на смак і з тоненькою шкіркою, яку навіть не обов’язково чистити. Цей овоч — справжній символ літа, з нього готують безліч страв: від запечених у духовці з зеленню до тушкованих у вершковому соусі.

А сьогодні пропонуємо приготувати молоду картоплю на сковороді з паприкою — ароматну, з рум’яною скоринкою та яскравим смаком, яку хочеться їсти ложкою прямо зі сковорідки. Рецептом з нами поділилися ним на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати молоду картоплю з паприкою на сковороді

Інгредієнти:

  • молода картопля – 1-1,5 кг;
  • вода – 150 мл;
  • олія – 120 г;
  • паприка – 1 ч. л.;
  • сіль – за смаком;
  • кріп подрібнений;
  • часник – 2 зуб.;

Спосіб приготування:

1.Помийте молоду картоплю та викладіть у сковорідку. Беріть сковорідку з бортиками, щоб було зручно змішувати.

2.Влийте воду, посоліть, накрийте кришкою і готуйте на середньому вогні до готовності, вода має повністю википіти (близько 15-20 хвилин залежно від розміру картоплі).

3.Додайте олію і паприку, збільшити вогонь і обсмажити до золотистої скоринки.

4.Наприкінці додати натертий часник і подрібнену зелень.

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#Молода картопля #Гарнір #Готуємо вдома