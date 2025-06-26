Варити молоду картоплю не обов'язково: як ще її можна приготувати (відео)
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Найсмачніша, апетитна, швидко та просто
Зараз у розпалі сезон молодої картоплі — ніжної, солодкуватої на смак і з тоненькою шкіркою, яку навіть не обов’язково чистити. Цей овоч — справжній символ літа, з нього готують безліч страв: від запечених у духовці з зеленню до тушкованих у вершковому соусі.
А сьогодні пропонуємо приготувати молоду картоплю на сковороді з паприкою — ароматну, з рум’яною скоринкою та яскравим смаком, яку хочеться їсти ложкою прямо зі сковорідки. Рецептом з нами поділилися ним на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".
Як приготувати молоду картоплю з паприкою на сковороді
Інгредієнти:
- молода картопля – 1-1,5 кг;
- вода – 150 мл;
- олія – 120 г;
- паприка – 1 ч. л.;
- сіль – за смаком;
- кріп подрібнений;
- часник – 2 зуб.;
Спосіб приготування:
1.Помийте молоду картоплю та викладіть у сковорідку. Беріть сковорідку з бортиками, щоб було зручно змішувати.
2.Влийте воду, посоліть, накрийте кришкою і готуйте на середньому вогні до готовності, вода має повністю википіти (близько 15-20 хвилин залежно від розміру картоплі).
3.Додайте олію і паприку, збільшити вогонь і обсмажити до золотистої скоринки.
4.Наприкінці додати натертий часник і подрібнену зелень.