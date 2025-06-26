Варить молодой картофель не обязательно: как еще его можно приготовить (видео)

Самая вкусная, аппетитная, быстро и просто

Сейчас в разгаре сезон молодого картофеля — нежного, сладковатого на вкус и с тоненькой кожурой, которую даже не обязательно чистить. Этот овощ – настоящий символ лета, из него готовят множество блюд: от запеченных в духовке с зеленью до тушеных в сливочном соусе.

А сегодня предлагаем приготовить молодой картофель на сковороде с паприкой — ароматный, с румяной корочкой и ярким вкусом, который хочется есть ложкой прямо из сковородки. Рецептом с нами поделились им на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить картофель с паприкой на сковороде

Ингредиенты:

молодой картофель – 1-1,5 кг;

вода – 150 мл;

масло – 120 г;

паприка – 1 ч. л.;

соль – по вкусу;

укроп измельченный;

чеснок – 2 зуб.;

Способ приготовления:

1.Помойте молодой картофель и выложите в сковороду. Берите сковороду с бортиками, чтобы удобно было смешивать.

2.Влейте воду, посолите, накройте крышкой и готовьте на среднем огне до готовности, вода должна полностью выкипеть (около 15-20 минут в зависимости от размера картофеля).

3.Добавьте масло и паприку, увеличьте огонь и обжарьте до золотистой корочки.

4.В конце добавить натертый чеснок и измельченную зелень.