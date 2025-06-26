Варить молодой картофель не обязательно: как еще его можно приготовить (видео)
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Самая вкусная, аппетитная, быстро и просто
Сейчас в разгаре сезон молодого картофеля — нежного, сладковатого на вкус и с тоненькой кожурой, которую даже не обязательно чистить. Этот овощ – настоящий символ лета, из него готовят множество блюд: от запеченных в духовке с зеленью до тушеных в сливочном соусе.
А сегодня предлагаем приготовить молодой картофель на сковороде с паприкой — ароматный, с румяной корочкой и ярким вкусом, который хочется есть ложкой прямо из сковородки. Рецептом с нами поделились им на Instagram-странице "olga_riabenko_".
Как приготовить картофель с паприкой на сковороде
Ингредиенты:
- молодой картофель – 1-1,5 кг;
- вода – 150 мл;
- масло – 120 г;
- паприка – 1 ч. л.;
- соль – по вкусу;
- укроп измельченный;
- чеснок – 2 зуб.;
Способ приготовления:
1.Помойте молодой картофель и выложите в сковороду. Берите сковороду с бортиками, чтобы удобно было смешивать.
2.Влейте воду, посолите, накройте крышкой и готовьте на среднем огне до готовности, вода должна полностью выкипеть (около 15-20 минут в зависимости от размера картофеля).
3.Добавьте масло и паприку, увеличьте огонь и обжарьте до золотистой корочки.
4.В конце добавить натертый чеснок и измельченную зелень.