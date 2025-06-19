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Таку молоду картоплю їстимуть усі: як її приготувати незвичайним способом (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Ароматна, рум'яна, смачна
Ароматна, рум'яна, смачна. Фото instagram.com

Така картопля стане чудовим гарніром до м'ясних страв

Почався сезон молодої картоплі — соковитої, ніжної та ароматної. Її можна приготувати безліччю способів: зварити, обсмажити або запекти в духовці зі спеціями.

Але сьогодні ми пропонуємо особливо ніжний та смачний варіант — молоду картоплю у вершковому соусі. Ця страва підкорює своєю простотою й насиченим смаком і стане чудовим доповненням до обіду або вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yavorskaa_cooking".

Як приготувати молоду картоплю у вершковому соусі

Інгредієнти:

  • молода картопля – 600 г
  • олія – 2 ст. л.
  • масло – 50 г
  • зелена цибуля – пучок
  • борошно – 1 ст. л.
  • кріп – пучок
  • сметана – 300 г
  • молоко – 150 мл.
  • сіль, спеції – за смаком

Спосіб приготування:

1. Відварити почищену картоплю майже до готовності.

2. На сковорідку влити олію, вершкове масло.

3. Додати порізану цибулю, обсмажити 2 хвилини.

4. Посипати борошном і добре перемішати.

5. Влити сметану кімнатної температури та молоко. Добре перемішати.

6. Додати сіль та спеції до картоплі, нарізаний кріп.

7. З картоплі злити воду і залити сметанним соусом.

8. Протушкувати на слабкому вогні ще декілька хвилин і можна подавати.

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#Картопля #Готуємо вдома #вершковий соус