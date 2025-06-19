Таку молоду картоплю їстимуть усі: як її приготувати незвичайним способом (відео)
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Така картопля стане чудовим гарніром до м'ясних страв
Почався сезон молодої картоплі — соковитої, ніжної та ароматної. Її можна приготувати безліччю способів: зварити, обсмажити або запекти в духовці зі спеціями.
Але сьогодні ми пропонуємо особливо ніжний та смачний варіант — молоду картоплю у вершковому соусі. Ця страва підкорює своєю простотою й насиченим смаком і стане чудовим доповненням до обіду або вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yavorskaa_cooking".
Як приготувати молоду картоплю у вершковому соусі
Інгредієнти:
- молода картопля – 600 г
- олія – 2 ст. л.
- масло – 50 г
- зелена цибуля – пучок
- борошно – 1 ст. л.
- кріп – пучок
- сметана – 300 г
- молоко – 150 мл.
- сіль, спеції – за смаком
Спосіб приготування:
1. Відварити почищену картоплю майже до готовності.
2. На сковорідку влити олію, вершкове масло.
3. Додати порізану цибулю, обсмажити 2 хвилини.
4. Посипати борошном і добре перемішати.
5. Влити сметану кімнатної температури та молоко. Добре перемішати.
6. Додати сіль та спеції до картоплі, нарізаний кріп.
7. З картоплі злити воду і залити сметанним соусом.
8. Протушкувати на слабкому вогні ще декілька хвилин і можна подавати.