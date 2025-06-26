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Один секретний інгредієнт — і відбивні вийдуть надзвичайно соковитими: що додати до кляру (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Найсмачніші, апетитні, оригінальні, на швидку вечерю
Найсмачніші, апетитні, оригінальні, на швидку вечерю. Фото instagram.com

Такі відбивні виходять смачними за рахунок секретного способу панірування

Відбивні — це класика домашньої кухні, яка завжди викликає апетит і теплі спогади. Їх можна готувати різними способами: запікати з сиром, тушкувати в соусі чи смажити у простій паніровці.

А сьогодні ми пропонуємо приготувати соковиті відбивні у хрусткому клярі — з ніжним м’ясом усередині та золотистою скоринкою зовні. Така страва чудово смакує як на щодень, так і на святковому столі. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати соковиті відбивні

Інгредієнти:

  • Куряче філе – 2 шт.
  • Сіль, перець – за смаком
  • Паприка – 1 ч.л.
  • Борошно – 100 г
  • Яйця – 3 шт.
  • Петрушка – 2 ст.л.
  • Сир – 150 г
  • Часник – 2 зубчики

Спосіб приготування:

1. Куряче філе розрізати вздовж, але не до кінця, відбити, прибрати зайву вологу, додати сіль і перець.

2. Обваляти філе в борошні з обох боків.

3. Яйця збити, додати петрушку, сир, часник і паприку, куряче філе занурити в яєчну суміш.

4. Одразу викласти на добре розігріту пательню і смажити до золотистої скоринки з обох боків.

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#Готуємо вдома #Відбивні #кляр