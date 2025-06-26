Один секретний інгредієнт — і відбивні вийдуть надзвичайно соковитими: що додати до кляру (відео)
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Такі відбивні виходять смачними за рахунок секретного способу панірування
Відбивні — це класика домашньої кухні, яка завжди викликає апетит і теплі спогади. Їх можна готувати різними способами: запікати з сиром, тушкувати в соусі чи смажити у простій паніровці.
А сьогодні ми пропонуємо приготувати соковиті відбивні у хрусткому клярі — з ніжним м’ясом усередині та золотистою скоринкою зовні. Така страва чудово смакує як на щодень, так і на святковому столі. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".
Як приготувати соковиті відбивні
Інгредієнти:
- Куряче філе – 2 шт.
- Сіль, перець – за смаком
- Паприка – 1 ч.л.
- Борошно – 100 г
- Яйця – 3 шт.
- Петрушка – 2 ст.л.
- Сир – 150 г
- Часник – 2 зубчики
Спосіб приготування:
1. Куряче філе розрізати вздовж, але не до кінця, відбити, прибрати зайву вологу, додати сіль і перець.
2. Обваляти філе в борошні з обох боків.
3. Яйця збити, додати петрушку, сир, часник і паприку, куряче філе занурити в яєчну суміш.
4. Одразу викласти на добре розігріту пательню і смажити до золотистої скоринки з обох боків.