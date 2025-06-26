Один секретний інгредієнт — і відбивні вийдуть надзвичайно соковитими: що додати до кляру (відео)

Такі відбивні виходять смачними за рахунок секретного способу панірування

Відбивні — це класика домашньої кухні, яка завжди викликає апетит і теплі спогади. Їх можна готувати різними способами: запікати з сиром, тушкувати в соусі чи смажити у простій паніровці.

А сьогодні ми пропонуємо приготувати соковиті відбивні у хрусткому клярі — з ніжним м’ясом усередині та золотистою скоринкою зовні. Така страва чудово смакує як на щодень, так і на святковому столі. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати соковиті відбивні

Інгредієнти:

Куряче філе – 2 шт.

Сіль, перець – за смаком

Паприка – 1 ч.л.

Борошно – 100 г

Яйця – 3 шт.

Петрушка – 2 ст.л.

Сир – 150 г

Часник – 2 зубчики

Спосіб приготування:

1. Куряче філе розрізати вздовж, але не до кінця, відбити, прибрати зайву вологу, додати сіль і перець.

2. Обваляти філе в борошні з обох боків.

3. Яйця збити, додати петрушку, сир, часник і паприку, куряче філе занурити в яєчну суміш.

4. Одразу викласти на добре розігріту пательню і смажити до золотистої скоринки з обох боків.