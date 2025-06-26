Один секретный ингредиент – и отбивные получатся чрезвычайно сочными: что добавить в кляр (видео)
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Такие отбивные получаются вкусными за счет секретного способа панировки
Отбивные – это классика домашней кухни, которая всегда вызывает аппетит и теплые воспоминания. Их можно готовить разными способами: запекать с сыром, тушить в соусе или жарить в простой панировке.
А сегодня мы предлагаем приготовить сочные отбивные в хрустящем кляре — с нежным мясом внутри и золотистой корочкой снаружи. Рецептом с нами поделились им на Instagram-странице "olga_riabenko_".
Как приготовить сочные отбивные
Ингредиенты:
- Куриное филе – 2 шт.
- Соль, перец – по вкусу
- Паприка – 1 ч.л.
- Мука – 100 г
- Яйца – 3 шт.
- Петрушка – 2 ст.л.
- Сыр – 150 г
- Чеснок – 2 зубчика
Способ приготовления:
1. Куриное филе разрезать вдоль, но не до конца, отбить, убрать лишнюю влагу, добавить соль и перец.
2. Обвалять филе в муке с обеих сторон.
3. Яйца взбить, добавить петрушку, сыр, чеснок и паприку, куриное филе погрузить в яичную смесь.
4. Сразу выложить на хорошо разогретую сковороду и жарить до золотистой корочки с обеих сторон.