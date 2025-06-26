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Один секретный ингредиент – и отбивные получатся чрезвычайно сочными: что добавить в кляр (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Самые вкусные, аппетитные, оригинальные, на скорый ужин
Самые вкусные, аппетитные, оригинальные, на скорый ужин. Фото instagram.com

Такие отбивные получаются вкусными за счет секретного способа панировки

Отбивные – это классика домашней кухни, которая всегда вызывает аппетит и теплые воспоминания. Их можно готовить разными способами: запекать с сыром, тушить в соусе или жарить в простой панировке.

А сегодня мы предлагаем приготовить сочные отбивные в хрустящем кляре — с нежным мясом внутри и золотистой корочкой снаружи. Рецептом с нами поделились им на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить сочные отбивные

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 2 шт.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Паприка – 1 ч.л.
  • Мука – 100 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Петрушка – 2 ст.л.
  • Сыр – 150 г
  • Чеснок – 2 зубчика

Способ приготовления:

1. Куриное филе разрезать вдоль, но не до конца, отбить, убрать лишнюю влагу, добавить соль и перец.

2. Обвалять филе в муке с обеих сторон.

3. Яйца взбить, добавить петрушку, сыр, чеснок и паприку, куриное филе погрузить в яичную смесь.

4. Сразу выложить на хорошо разогретую сковороду и жарить до золотистой корочки с обеих сторон.

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#Готовим дома #Отбивные #кляр