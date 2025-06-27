Встигніть застрибнути в останній вагон: рецепт галети з полуницею за лічені хвилини (відео)
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Готується легко та просто
Сезон полуниці вже майже добігає кінця, але ще є чудова можливість встигнути насолодитися її свіжим ароматом і солодким смаком. Ця ягода — справжній символ літа, який можна використовувати для приготування різноманітних десертів, від желейних ласощів до випічки.
Сьогодні пропонуємо зловити останній вагон сезону і приготувати смачну галету з полуницею — легкий, ароматний десерт, який подарує справжнє задоволення. Не пропустіть шанс завершити сезон полуниці смачно і красиво! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".
Як приготувати галету з полуницею
Інгредієнти:
- 200 г борошна;
- 50 г цукру;
- дрібка солі;
- 0,5 ч.л ванільного екстракту/ваніліну;
- 100 г вершкового масла;
- 50 мл холодної води;
Для начинки:
- 3 ст.л сухарів;
- 100-150 г полуниці;
- жовток;
- цукор, мигдальні пластівці;
Спосіб приготування:
1.Відправити в чашу борошно, сіль, цукор, ванільний екстракт і вершкове масло. Перемішати 2 хвилини. Влити холодну воду. Замісити тісто на невисокій швидкості 2-3 хвилини. Сформувати кульку. Перекласти в пакетик. Відправити в холодильник на 10-15 хвилин.
2.Нарізати полуницю слайсами.
3.Розгорнути тісто на пергаменті в тонкий пласт. Присипати середину сухарями. Викласти полуницю. Загорнути краї. Змастити жовтком. Присипати цукром і мигдальними пластівцями.
4.Відправити в розігріту до 180 °C духовку на 30-35 хвилин.
5.Подавати гарячою з морозивом.