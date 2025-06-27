Рус

Встигніть застрибнути в останній вагон: рецепт галети з полуницею за лічені хвилини (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ніжна та соковита
Ніжна та соковита. Фото instagram.com

Готується легко та просто

Сезон полуниці вже майже добігає кінця, але ще є чудова можливість встигнути насолодитися її свіжим ароматом і солодким смаком. Ця ягода — справжній символ літа, який можна використовувати для приготування різноманітних десертів, від желейних ласощів до випічки.

Сьогодні пропонуємо зловити останній вагон сезону і приготувати смачну галету з полуницею — легкий, ароматний десерт, який подарує справжнє задоволення. Не пропустіть шанс завершити сезон полуниці смачно і красиво! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати галету з полуницею

Інгредієнти:

  • 200 г борошна;
  • 50 г цукру;
  • дрібка солі;
  • 0,5 ч.л ванільного екстракту/ваніліну;
  • 100 г вершкового масла;
  • 50 мл холодної води;

Для начинки:

  • 3 ст.л сухарів;
  • 100-150 г полуниці;
  • жовток;
  • цукор, мигдальні пластівці;

Спосіб приготування:

1.Відправити в чашу борошно, сіль, цукор, ванільний екстракт і вершкове масло. Перемішати 2 хвилини. Влити холодну воду. Замісити тісто на невисокій швидкості 2-3 хвилини. Сформувати кульку. Перекласти в пакетик. Відправити в холодильник на 10-15 хвилин.

2.Нарізати полуницю слайсами.

3.Розгорнути тісто на пергаменті в тонкий пласт. Присипати середину сухарями. Викласти полуницю. Загорнути краї. Змастити жовтком. Присипати цукром і мигдальними пластівцями.

4.Відправити в розігріту до 180 °C духовку на 30-35 хвилин.

5.Подавати гарячою з морозивом.

Теги:
#Полуниця #Готуємо вдома #Галета