Встигніть застрибнути в останній вагон: рецепт галети з полуницею за лічені хвилини (відео)

Готується легко та просто

Сезон полуниці вже майже добігає кінця, але ще є чудова можливість встигнути насолодитися її свіжим ароматом і солодким смаком. Ця ягода — справжній символ літа, який можна використовувати для приготування різноманітних десертів, від желейних ласощів до випічки.

Сьогодні пропонуємо зловити останній вагон сезону і приготувати смачну галету з полуницею — легкий, ароматний десерт, який подарує справжнє задоволення. Не пропустіть шанс завершити сезон полуниці смачно і красиво! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати галету з полуницею

Інгредієнти:

200 г борошна;

50 г цукру;

дрібка солі;

0,5 ч.л ванільного екстракту/ваніліну;

100 г вершкового масла;

50 мл холодної води;

Для начинки:

3 ст.л сухарів;

100-150 г полуниці;

жовток;

цукор, мигдальні пластівці;

Спосіб приготування:

1.Відправити в чашу борошно, сіль, цукор, ванільний екстракт і вершкове масло. Перемішати 2 хвилини. Влити холодну воду. Замісити тісто на невисокій швидкості 2-3 хвилини. Сформувати кульку. Перекласти в пакетик. Відправити в холодильник на 10-15 хвилин.

2.Нарізати полуницю слайсами.

3.Розгорнути тісто на пергаменті в тонкий пласт. Присипати середину сухарями. Викласти полуницю. Загорнути краї. Змастити жовтком. Присипати цукром і мигдальними пластівцями.

4.Відправити в розігріту до 180 °C духовку на 30-35 хвилин.

5.Подавати гарячою з морозивом.