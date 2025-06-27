Успейте запрыгнуть в последний вагон: рецепт галеты с клубникой в считанные минуты (видео)

Готовится легко и просто

Сезон клубники уже почти подходит к концу, но еще есть прекрасная возможность успеть насладиться ее свежим ароматом и сладким вкусом. Эта ягода – настоящий символ лета, который можно использовать для приготовления разнообразных десертов, от желейного лакомства до выпечки.

Сегодня предлагаем заскочить в последний вагон сезона и приготовить вкусную галету с клубникой – легкий, ароматный десерт, который подарит настоящее удовольствие. Не упустите шанс завершить сезон клубники вкусно и красиво! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить галету с клубникой

Ингредиенты:

200 г муки;

50 г сахара;

щепотка соли;

0,5 ч.л ванильного экстракта/ванилина;

100 г сливочного масла;

50 мл холодной воды;

Для начинки:

3 ст.л сухарей;

100-150 г клубники;

желток;

сахар, миндальные хлопья;

Способ приготовления:

1.Отправить в чашу муку, соль, сахар, ванильный экстракт и сливочное масло. Перемешать 2 минуты. Влить холодную воду. Замесите тесто на невысокой скорости 2-3 минуты. Сформировать шарик. Переложить в пакетик. Отправить в холодильник на 10–15 минут.

2.Нарезать клубнику слайсами.

3.Развернуть тесто на пергаменте в тонкий пласт. Присыпать середину сухарями. Выложить клубнику. Завернуть края. Смазать желтком. Присыпать сахаром и миндальными хлопьями.

4.Отправить в разогретую до 180 °C духовку на 30-35 минут.

5.Подавать горячей с мороженым.