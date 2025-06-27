Успейте запрыгнуть в последний вагон: рецепт галеты с клубникой в считанные минуты (видео)
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Готовится легко и просто
Сезон клубники уже почти подходит к концу, но еще есть прекрасная возможность успеть насладиться ее свежим ароматом и сладким вкусом. Эта ягода – настоящий символ лета, который можно использовать для приготовления разнообразных десертов, от желейного лакомства до выпечки.
Сегодня предлагаем заскочить в последний вагон сезона и приготовить вкусную галету с клубникой – легкий, ароматный десерт, который подарит настоящее удовольствие. Не упустите шанс завершить сезон клубники вкусно и красиво! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".
Как приготовить галету с клубникой
Ингредиенты:
- 200 г муки;
- 50 г сахара;
- щепотка соли;
- 0,5 ч.л ванильного экстракта/ванилина;
- 100 г сливочного масла;
- 50 мл холодной воды;
Для начинки:
- 3 ст.л сухарей;
- 100-150 г клубники;
- желток;
- сахар, миндальные хлопья;
Способ приготовления:
1.Отправить в чашу муку, соль, сахар, ванильный экстракт и сливочное масло. Перемешать 2 минуты. Влить холодную воду. Замесите тесто на невысокой скорости 2-3 минуты. Сформировать шарик. Переложить в пакетик. Отправить в холодильник на 10–15 минут.
2.Нарезать клубнику слайсами.
3.Развернуть тесто на пергаменте в тонкий пласт. Присыпать середину сухарями. Выложить клубнику. Завернуть края. Смазать желтком. Присыпать сахаром и миндальными хлопьями.
4.Отправить в разогретую до 180 °C духовку на 30-35 минут.
5.Подавать горячей с мороженым.