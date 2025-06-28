Такий "форшмак" ви ще не куштували: приготуйте його зі скумбрії (відео)
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Такий паштет легко намазується на хліб та чудово підходить для будь-якого застілля
Форшмак — це традиційна закуска єврейської кухні, яка особливо полюбилася на півдні України. Найвідомішим вважається одеський варіант із соленого оселедця, яблука, яєць та хліба.
Але форшмак має безліч інтерпретацій, і кожна з них по-своєму цікава. Сьогодні ми пропонуємо приготувати не менш смачний варіант — форшмак зі скумбрії, ароматний, ніжний і дуже поживний. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valya__saenko".
Як приготувати форшмак зі скумбрії
Інгредієнти:
- скумбрія гарячого копчення або тунець – 1 шт. (300-400 г);
- крем-сир або сметана – 2 ст. л.;
- яйце – 1 шт.;
- гірчиця діжонська (або просто негостра) – 1 ч. л.;
- лимонний сік — за смаком;
- часник – 1 зуб.
Спосіб приготування:
1.Очистити скумбрію гарячого копчення, видалити кістки й перекласти м’якоть у чашу блендера.
2.Додати відварене яйце, крем-сир або сметану, лимонний сік, гірчицю та подрібнений часник.
3.Збити всі інгредієнти блендером до однорідної кремової консистенції.
4.Подавати з хлібом або тостами.