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Такий "форшмак" ви ще не куштували: приготуйте його зі скумбрії (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Ніжний, повітряний та дуже смачний
Ніжний, повітряний та дуже смачний. Фото instagram.com

Такий паштет легко намазується на хліб та чудово підходить для будь-якого застілля

Форшмак — це традиційна закуска єврейської кухні, яка особливо полюбилася на півдні України. Найвідомішим вважається одеський варіант із соленого оселедця, яблука, яєць та хліба.

Але форшмак має безліч інтерпретацій, і кожна з них по-своєму цікава. Сьогодні ми пропонуємо приготувати не менш смачний варіант — форшмак зі скумбрії, ароматний, ніжний і дуже поживний. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valya__saenko".

Як приготувати форшмак зі скумбрії

Інгредієнти:

  • скумбрія гарячого копчення або тунець – 1 шт. (300-400 г);
  • крем-сир або сметана – 2 ст. л.;
  • яйце – 1 шт.;
  • гірчиця діжонська (або просто негостра) – 1 ч. л.;
  • лимонний сік — за смаком;
  • часник – 1 зуб.

Спосіб приготування:

1.Очистити скумбрію гарячого копчення, видалити кістки й перекласти м’якоть у чашу блендера.

2.Додати відварене яйце, крем-сир або сметану, лимонний сік, гірчицю та подрібнений часник.

3.Збити всі інгредієнти блендером до однорідної кремової консистенції.

4.Подавати з хлібом або тостами.

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#Скумбрія #Паштет #Готуємо вдома