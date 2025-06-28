Такой "форшмак" вы еще не пробовали: приготовьте его из скумбрии (видео)

Такой паштет легко намазывается на хлеб и отлично подходит для любого застолья

Форшмак — традиционная закуска еврейской кухни, которая особенно полюбилась на юге Украины. Самым известным считается одесский вариант из соленой сельди, яблока, яиц и хлеба.

Но у форшмака множество интерпретаций, и каждая из них по-своему интересна. Сегодня мы предлагаем приготовить не менее вкусный вариант – форшмак из скумбрии, ароматный, нежный и очень питательный. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valya__saenko".

Как приготовить форшмак из скумбрии

Ингредиенты:

скумбрия горячего копчения или тунец – 1 шт. (300-400 г);

крем-сыр или сметана – 2 ст. л.;

яйцо – 1 шт.;

горчица дижонская (или просто негострая) – 1 ч. л.;

лимонный сок – по вкусу;

чеснок – 1 зуб.

Способ приготовления:

1.Очистить скумбрию горячего копчения, удалить кости и переложить мякоть в чашу блендера.

2.Добавить отварное яйцо, крем-сыр или сметану, лимонный сок, горчицу и измельченный чеснок.

3.Сбить все ингредиенты блендером до однородной кремовой смеси.

4.Подавать с хлебом или тостами.