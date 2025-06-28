Такой "форшмак" вы еще не пробовали: приготовьте его из скумбрии (видео)
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Такой паштет легко намазывается на хлеб и отлично подходит для любого застолья
Форшмак — традиционная закуска еврейской кухни, которая особенно полюбилась на юге Украины. Самым известным считается одесский вариант из соленой сельди, яблока, яиц и хлеба.
Но у форшмака множество интерпретаций, и каждая из них по-своему интересна. Сегодня мы предлагаем приготовить не менее вкусный вариант – форшмак из скумбрии, ароматный, нежный и очень питательный. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valya__saenko".
Как приготовить форшмак из скумбрии
Ингредиенты:
- скумбрия горячего копчения или тунец – 1 шт. (300-400 г);
- крем-сыр или сметана – 2 ст. л.;
- яйцо – 1 шт.;
- горчица дижонская (или просто негострая) – 1 ч. л.;
- лимонный сок – по вкусу;
- чеснок – 1 зуб.
Способ приготовления:
1.Очистить скумбрию горячего копчения, удалить кости и переложить мякоть в чашу блендера.
2.Добавить отварное яйцо, крем-сыр или сметану, лимонный сок, горчицу и измельченный чеснок.
3.Сбить все ингредиенты блендером до однородной кремовой смеси.
4.Подавать с хлебом или тостами.