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Без тіста, яєць і цукру: рецепт ніжно-повітряного десерту "Пташине молоко" лише за 20 хвилин (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
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Автор
Натуральні, зі звичайних продуктів, дуже смачні
Натуральні, зі звичайних продуктів, дуже смачні. Фото instagram.com

Вийде приготувати у кожного

Вдома можна приготувати безліч смачних та різноманітних цукерок — від класичних трюфелів до корисних желейних солодощів на основі соку чи агар-агару. Та якщо вам хочеться ніжної текстури, легкості та справжньої ностальгії — зверніть увагу на "Пташине молоко".

Сьогодні ми пропонуємо саме цей рецепт: повітряні домашні цукерки з приємним ванільним смаком, які розтануть у роті. Готуйте разом з нами — буде солодко, як у дитинстві! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "galina.sirotyk".

Як приготувати цукерки "Пташине молоко"

Інгредієнти:

  • сметана – 800 г;
  • желатин – 30 г;
  • вода – 250 мл (по 125 мл на 15 г желатину);
  • цукрова пудра – по 100 г у кожне желе;
  • какао – 2 ст. л;
  • ванілін;

Спосіб приготування:

1.Всипати по 15 г желатину у дві миски, залити кожну 125 мл води й залишити для набухання.

2.Розділити сметану на дві частини по 400 г. В одну частину додати цукрову пудру та ванілін, в іншу — цукрову пудру й какао.

3.Розтопити перший желатин у мікрохвильовці (не кип’ятити), додати до білого шару, перемішати, викласти у форму та поставити в холодильник до застигання.

4.Повторити ті самі дії з другим желатином і шоколадним шаром. Поставити в холодильник до повного охолодження й застигання.

Теги:
#Цукерки #Десерт #Пташине молоко