Без тіста, яєць і цукру: рецепт ніжно-повітряного десерту "Пташине молоко" лише за 20 хвилин (відео)

Вийде приготувати у кожного

Вдома можна приготувати безліч смачних та різноманітних цукерок — від класичних трюфелів до корисних желейних солодощів на основі соку чи агар-агару. Та якщо вам хочеться ніжної текстури, легкості та справжньої ностальгії — зверніть увагу на "Пташине молоко".

Сьогодні ми пропонуємо саме цей рецепт: повітряні домашні цукерки з приємним ванільним смаком, які розтануть у роті. Готуйте разом з нами — буде солодко, як у дитинстві! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "galina.sirotyk".

Як приготувати цукерки "Пташине молоко"

Інгредієнти:

сметана – 800 г;

желатин – 30 г;

вода – 250 мл (по 125 мл на 15 г желатину);

цукрова пудра – по 100 г у кожне желе;

какао – 2 ст. л;

ванілін;

Спосіб приготування:

1.Всипати по 15 г желатину у дві миски, залити кожну 125 мл води й залишити для набухання.

2.Розділити сметану на дві частини по 400 г. В одну частину додати цукрову пудру та ванілін, в іншу — цукрову пудру й какао.

3.Розтопити перший желатин у мікрохвильовці (не кип’ятити), додати до білого шару, перемішати, викласти у форму та поставити в холодильник до застигання.

4.Повторити ті самі дії з другим желатином і шоколадним шаром. Поставити в холодильник до повного охолодження й застигання.