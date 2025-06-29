Без теста, яиц и сахара: рецепт нежно-воздушного десерта "Птичье молоко" всего за 20 минут (видео)

Получится приготовить у каждого

Дома можно приготовить множество вкусных и разнообразных конфет – от классических трюфелей до полезных желейных сладостей на основе сока или агар-агара. Но если вам хочется нежной текстуры, легкости и настоящей ностальгии – обратите внимание на "Птичье молоко".

Сегодня мы предлагаем именно этот рецепт: воздушные домашние конфеты с приятным ванильным вкусом, которые растают во рту. Готовьте вместе с нами – будет сладко, как в детстве! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "galina.sirotyk".

Как приготовить конфеты "Птичье молоко"

Ингредиенты:

сметана – 800 г;

желатин – 30 г;

вода – 250 мл (по 125 мл на 15 г желатина);

сахарная пудра – по 100 г в каждое желе;

какао – 2 ст. л;

ванилин;

Способ приготовления:

1.Всыпать по 15 г желатина в две миски, залить каждую 125 мл воды и оставить для набухания.

2.Разделить сметану на две части по 400 г. В одну часть добавить сахарную пудру и ванилин, в другую – сахарную пудру и какао.

3. Растопить первый желатин в микроволновке (не кипятить), добавить в белый слой, перемешать, выложить в форму и поставить в холодильник до застывания.

4.Повторить те же действия со вторым желатином и шоколадным слоем. Поставить в холодильник до полного охлаждения и застывания.