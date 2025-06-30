Чудовий гарнір або основна страва: рецепт запіканки з баклажанів із сиром і томатами (відео)

Подавати страву можна як гарнір, і як самостійне друге

Часто запіканки готують із кабачків — цей овоч добре тримає форму, має ніжний смак і швидко готується. Але сьогодні ми пропонуємо спробувати іншу, не менш смачну та ароматну альтернативу — запіканку з баклажанів.

Баклажани мають більш насичений, трохи пряний смак, який чудово поєднується з сиром, томатами, спеціями та іншими інгредієнтами. Така запіканка стане не лише цікавою зміною в повсякденному меню, а й прикрасою будь-якого столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "inmykitchen_pl".

Як приготувати запіканку з баклажанів

Інгредієнти:

баклажани

томатна паста, томатне пюре

сир пармезан

моцарела або бурата

спеції

Спосіб приготування:

1. Баклажани наріжте слайсами, посипте спеціями, полийте олією та запечіть.

2. На дно форми викладіть шар томатного пюре, зверху шар баклажанів, сир, баклажани, пюре і присипте тертим сиром.

3. Запікайте 10 хвилин і подавайте.