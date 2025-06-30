Прекрасный гарнир или основное блюдо: рецепт запеканки из баклажанов с сыром и томатами (видео)

Подавать блюдо можно как гарнир, и как самостоятельное второе

Часто запеканки готовят из кабачков – этот овощ хорошо держит форму, имеет нежный вкус и быстро готовится. Но сегодня мы предлагаем попробовать другую, не менее вкусную и ароматную альтернативу – запеканку из баклажанов.

Баклажаны имеют более насыщенный, чуть-чуть пряный вкус, который прекрасно сочетается с сыром, томатами, специями и другими ингредиентами. Такая запеканка станет не только интересным изменением в повседневном меню, но и украшением любого стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "inmykitchen_pl".

Как приготовить запеканку из баклажанов

Ингредиенты:

баклажаны

томатная паста, томатное пюре

сыр пармезан

моцарелла или бурата

специи

Способ приготовления:

1. Баклажаны нарежьте слайсами, посыпьте специями, полейте маслом и запеките.

2. На дно формы выложите слой томатного пюре, сверху слой баклажанов, сыр, баклажаны, пюре и присыпьте тертым сыром.

3. Запекайте 10 минут и подавайте.