Прекрасный гарнир или основное блюдо: рецепт запеканки из баклажанов с сыром и томатами (видео)
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Подавать блюдо можно как гарнир, и как самостоятельное второе
Часто запеканки готовят из кабачков – этот овощ хорошо держит форму, имеет нежный вкус и быстро готовится. Но сегодня мы предлагаем попробовать другую, не менее вкусную и ароматную альтернативу – запеканку из баклажанов.
Баклажаны имеют более насыщенный, чуть-чуть пряный вкус, который прекрасно сочетается с сыром, томатами, специями и другими ингредиентами. Такая запеканка станет не только интересным изменением в повседневном меню, но и украшением любого стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "inmykitchen_pl".
Как приготовить запеканку из баклажанов
Ингредиенты:
- баклажаны
- томатная паста, томатное пюре
- сыр пармезан
- моцарелла или бурата
- специи
Способ приготовления:
1. Баклажаны нарежьте слайсами, посыпьте специями, полейте маслом и запеките.
2. На дно формы выложите слой томатного пюре, сверху слой баклажанов, сыр, баклажаны, пюре и присыпьте тертым сыром.
3. Запекайте 10 минут и подавайте.