Укр

Прекрасный гарнир или основное блюдо: рецепт запеканки из баклажанов с сыром и томатами (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Запеканка из баклажанов в духовке – это отличная альтернатива высококалорийному белку из мяса
Запеканка из баклажанов в духовке – это отличная альтернатива высококалорийному белку из мяса. Фото instagram.com

Подавать блюдо можно как гарнир, и как самостоятельное второе

Часто запеканки готовят из кабачков – этот овощ хорошо держит форму, имеет нежный вкус и быстро готовится. Но сегодня мы предлагаем попробовать другую, не менее вкусную и ароматную альтернативу – запеканку из баклажанов.

Баклажаны имеют более насыщенный, чуть-чуть пряный вкус, который прекрасно сочетается с сыром, томатами, специями и другими ингредиентами. Такая запеканка станет не только интересным изменением в повседневном меню, но и украшением любого стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "inmykitchen_pl".

Как приготовить запеканку из баклажанов

Ингредиенты:

  • баклажаны
  • томатная паста, томатное пюре
  • сыр пармезан
  • моцарелла или бурата
  • специи

Способ приготовления:

1. Баклажаны нарежьте слайсами, посыпьте специями, полейте маслом и запеките.

2. На дно формы выложите слой томатного пюре, сверху слой баклажанов, сыр, баклажаны, пюре и присыпьте тертым сыром.

3. Запекайте 10 минут и подавайте.

Теги:
#Запеканка #Баклажан #Готовим дома