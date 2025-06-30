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Копійчана риба заграє по-новому: так хек ви ще точно не готували

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Рецепт хека
Рецепт хека. Фото Скріншот YouTube

Хек в смачному маринаді з ананасом та овочами

Хек — проста й корисна риба, яка може стати справжньою родзинкою вашого столу. Вона дешева, ніжна на смак і добре поєднується з різними інгредієнтами. Хека можна приготувати багатьма способами — і цей рецепт з овочевим соусом та легкою кислинкою від ананасів точно варто спробувати.

Страва виходить соковитою, яскравою і дуже апетитною — ідеально як для буднів, так і для святкового меню.

Інгредієнти:

  • філе хека
  • сіль, перець, спеції до риби
  • склянка води
  • борошно та яйця для панірування
  • олія для смаження
  • 1 велика цибуля
  • 1 великий червоний перець
  • 1 банка ананасів
  • 250 г кетчупу
  • 200 г майонезу
  • лавровий лист

Етапи приготування:

  • Наріжте філе хека на порційні шматочки. Перекладіть їх у глибоку ємність, приправте сіллю, перцем і спеціями для риби. Добре перемішайте. Влийте склянку води, ще раз перемішайте, накрийте харчовою плівкою і поставте в холодильник на 1-2 години. Це зробить рибу неймовірно ніжною та соковитою.
  • Після маринування запаніруйте кожен шматочок риби спочатку в борошні, а потім у збитих яйцях. Обсмажуйте хек на добре розігрітій сковорідці з невеликою кількістю олії до золотистої скоринки з обох боків. Готову рибу відкладіть.
  • На іншій сковорідці обсмажте нарізані кубиками цибулю та солодкий червоний перець. Додайте до них шматочки ананасів разом з ананасовим соком з банки. Влийте майонез і кетчуп, додайте лавровий лист. Ретельно перемішайте, накрийте кришкою і тушкуйте на повільному вогні доти, доки овочі та ананаси не стануть м'якими. Ця засмажка стане серцем вашої страви.
  • Візьміть форму для запікання. Викладайте інгредієнти шарами: спочатку шар тушкованих овочів, потім шар смаженої риби. Повторюйте шари, доки не закінчаться всі інгредієнти. Дайте готовій страві охолонути, а потім поставте її в холодильник на ніч. Це дозволить всім смакам з'єднатися і насититись, зробивши хек ще смачнішим та ароматнішим.
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#Риба #Рецепти #Хек