Копійчана риба заграє по-новому: так хек ви ще точно не готували

Хек в смачному маринаді з ананасом та овочами

Хек — проста й корисна риба, яка може стати справжньою родзинкою вашого столу. Вона дешева, ніжна на смак і добре поєднується з різними інгредієнтами. Хека можна приготувати багатьма способами — і цей рецепт з овочевим соусом та легкою кислинкою від ананасів точно варто спробувати.

Страва виходить соковитою, яскравою і дуже апетитною — ідеально як для буднів, так і для святкового меню.

Інгредієнти:

філе хека

сіль, перець, спеції до риби

склянка води

борошно та яйця для панірування

олія для смаження

1 велика цибуля

1 великий червоний перець

1 банка ананасів

250 г кетчупу

200 г майонезу

лавровий лист

Етапи приготування: